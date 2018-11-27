Taleban ABD Askerlerine Saldırdı

Afganistan’ın doğusunda düzenlenen bombalı saldırıda üç Amerikan askeri öldü. ABD ordusu, bunun, son 17 ay içinde Amerikan kuvvetlerinin hedef alındığı en ölümcül saldırı olduğunu bildirdi.

Gazni şehri yakınlarında yola yerleştirilen bir patlayıcı düzeneğiyle yapılan saldırıda üç Amerikan askerinin yanısıra bir Amerikalı özel güvenlik görevlisinin de yaralandığı açıklandı. Ordu sözcüsü, yaralıların tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

Saldırıyı Taleban üstlendi. Örgüt, Amerikan ordusuna ait bir tankın tamamen yok edildiğini iddia etti.

Afganistan’da son olarak 2017 yılı Haziran ayında bir Afgan askeri üç Amerikan askerini vurarak öldürmüştü.

Öte yandan Afgan ordusu sık sık Taleban saldırılarının hedefi oluyor. Son saldırının yaşandığı Gazni, Afganistan’ın 34 vilayetinden biri. Ağustos ayında şiddetli çatışmaların yaşandığı bölge aynı zamanda Ekim ayındaki meclis seçimlerinin de yapılamadığı tek bölge.

2014 yılında Amerika ve NATO resmi olarak Afganistan'daki misyonlarını sonlandırdı ancak Afgan güçlerine yakın destek ve terörle mücadele operasyonları yürütülmesinde destek sağlanıyor. Afganistan’da 15 bin Amerikan askeri görev yapıyor.

Yerel kaynaklar, Teleban’ın Salı günü bu saldırı dışında Sarı Pul vilayetine giden iki ayrı minibüsü durdurarak 21 yolcuyu kaçırdığını bildiriyor. Ancak bu saldırının nedeni bilinmiyor.

