Taleban: ‘ABD Askerlerinin Yarısını 1 Mayıs’a Kadar Çekecek’

Taleban yetkililerinden Abdul Selam Hanefi ABD’nin Afganistan’daki askerlerinin yarısını Nisan’ın sonuna kadar çekeceği sözünü verdiğini öne sürdü. Ancak ABD ordusu bu yönde bir emir almadıklarını kaydetti.
Hanefi, Moskova’da Taleban ve Afganistan’ın diğer önde gelen figürleri arasında düzenlenen toplantının ardından yaptığı açıklamada ABD yetkililerinin Afganistan’dan çekilmek için hazırlıklara bu ay başlayacağını iddia etti.
Pentagon sözcüsü Rob Manning ise ABD ordusunun çekilme yönünde bir talimat almadığını belirtti.
Manning, ‘‘Barış görüşmeleri devam ediyor. Savunma Bakanlığı Afganistan’da güç yapılanmasını değiştirmek için henüz direktif almadı’’ diye konuştu.
Hanefi, ABD ve Taleban’ın Afganistan’da kalan askerlerin çekilmesini takvime bağlamak için birer teknik komisyon oluşturacağını söyledi.
Pentagon’un Afganistan’daki 14 bin askerinin yarısını yaza kadar geri çekmek için planlar hazırladığı yönünde haberler çıkmıştı.
Washington’un geçen Eylül ayında Afganistan özel temsilcisi olarak Zalmay Halilzad’ı atamasının ardından Afganistan’ın en büyük savaşına son verilmesi için çabalara hız verilmişti.
Görüşmelerin gündeminde ABD’nin asker çekmesi ve Taleban’dan talep edilen garantiler var. ABD, Taleban’ın Afganistan’ı başka ülkelere saldırı düzenleyen teröristler için güvenli bölge olarak kullanmayacağının garantisini vermesini istiyor.
Başkan Donald Trump Salı gecesi yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında ABD’nin aralarında Taleban’ın da bulunduğu birçok Afgan grupla başarılı görüşmeler yürüttüğünü söyledi.
Trump, ‘‘Bu görüşmelerde ilerleme sağlarken Askeri varlığımızı da azaltacağız ve terörle mücadeleye odaklanacağız’’ dedi.
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