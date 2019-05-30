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Taleban Afgan Yetkililerle Moskova'da Yeniden Masaya Oturdu

30.05.2019 12:41 | Son Güncelleme

Taleban yetkilisi, Moskova’da yapılan görüşmelerde, Afgan hükümetiyle ilerleme sağlandığını söyledi.

Taleban Afgan Yetkililerle Moskova'da Yeniden Masaya Oturdu

Taleban yetkilisi, Moskova’da yapılan görüşmelerde, Afgan hükümetiyle ilerleme sağlandığını söyledi. Rus haber ajansları da Afgan siyasetçilerle, Taleban heyeti arasında yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini ancak henüz bir kırılma sayılacak düzeyde gelişme kaydedilmediğini haber verdiler.

Molla Baradar Akhund’un liderlik ettiği Taleban heyetiyle, aralarında bu yıl düzenlenecek seçimlerde Devlet Başkanı Eşref Gani’ya rakip olacak isimlerin de bulunduğu Afgan siyasetçiler, Moskova’da biraraya geldiler.

Amerika yönetimi de Özel Yetkili Temsilci Zalmay Halilzad aracılığıyla, ülkede devam eden çatışmaların sona erdirilmesi ve sonuca ulaşılması adına Taleban’la zaman zaman görüşmeler gerçekleştiriyor.

Son olarak 19 Nisan’da Taleban ve Afgan yetkililer arasında Katar’da yapılması beklenen görüşmeler süresiz olarak ertelenmişti. Moskova’da yapılan görüşme tarafların yeniden biraraya gelmesi açısında da önem taşıyor.

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