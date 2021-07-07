Taleban Afganistan’da İlerleyişini Sürdürüyor

Afgan yetkililer, ülkenin kuzeybatısındaki Badgis vilayetinin başkentine giren ve gece yarısı bazı hükümet binalarını ele geçiren Taleban militanlarına karşı koyan güvenlik güçlerinin binaların kontrolunu yeniden geri kazandığını bildirdi.

Yetkililer, militanların kısa süreliğine polis teşkilatının merkezini ele geçirdiğini, bu durumun yerel halk arasında paniğe yol açtığını kaydetti. Öğleden sonra hava saldırılarının başladığını ve özel güçlerin Taleban militanlarına karşı koymak için bölgeye gönderildiğini söyleyen yetkililer, bazı tutukluların kentteki ana hapishaneden kaçtığını da açıkladı.

İslamcı militanlar, ABD'nin Afganistan'daki ana askeri üsten çekilmesi ve ülkeye yönelik yaklaşık 20 yıllık askeri müdahaleyi sonlandırmasıyla beraber son haftalarda ülke çapında ilerlemeye başladı. Taleban özellikle ülkenin kuzeyinde, militanların uzun zamandır kontrol altında tutulduğu bölgelerde ilerlemeler kaydediyor.

Badgis Valisi Hüsamettin Şems, Reuters haber ajansına, Taleban'ın Kale-i-Nev kentine sabah saatlerinde üç ayrı yönden saldırdığını, Afgan güvenlik güçlerinin militanlarla savaştığını açıkladı.

Vali Şems, "Militanlar kentin bazı bölgelerine girdi, ancak daha sonra düşman sert bir direnişle karşılaştı. Kentte iki saat süren çatışmalardan sonra düşman geri çekilmeye zorlandı" dedi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir Afganistan Savunma Bakanlığı yetkilisi, militanların Ulusal Güvenlik Başkanlığı'nın bölgedeki ofisini ve polis teşkilatı merkezini ele geçirdiğini, özel güçlerin müdahalesinden önce valilik binasını da ele geçirme girişiminde bulunduğunu söyledi.

Yetkili, "Kente girdiler ve kent, kısa süreliğine çöktü" dedi.

Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Fawad Aman, hükümet güçlerinin polis teşkilatının ve Ulusal Güvenlik Başkanlığı'nın kontrolunu geri kazanmayı başardığını, birkaç saat içinde Kale-i-Nev kentinin Taleban militanlarından temizlenmesini beklediklerini söyledi.

Yerel idareciler, kente panik havasının hakim olduğunu söyledi.

Badgis vilayet konseyi başkanı Abdül Aziz Bek, "Kale-i-Nev karmaşa içindeydi, güvenlik güçleri ve halk ne yapacaklarını bilmiyordu" dedi.

Abdül Aziz Bek, "Badgis'in ana cezaevinde tutuklu bulunan 200'den fazla mahkum cezaevi kapısını kırarak kaçtı" açıklamasında da bulundu.

Taleban militanları, yaklaşık 20 yıl sonra yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmeye başlamasıyla birlikte ülkenin kuzey ve batısındaki vilayetlerde hızla ilerliyor, askerleri teslim olmaya, halkı da kaçmaya zorluyor.

Badgis Valisi Hüsamettin Şems, Bagdis vilayetinde başkent dışındaki bölgelerin de güvenlik güçlerinin bu bölgeleri boşaltması üzerine Taleban'ın eline geçmeye başladığını söyledi. Afganistan Savunma Bakanı Bismillah Muhammedi, yaptığı açıklamada, savaşın "zor" bir aşamaya girdiğini ve güvenlk güçlerinin "Afganistan'ı ve yurttaşları tüm güçleriyle ve kaynaklarıyla savunduklarını" ifade etti.

Afgan hükümeti ve ve Taleban arasında Katar'da yapılan müzakerelerde son aylarda ilerleme kaydedilememiş olsa da taraflar, son günlerde toplantılar yapıyordu.

İranlı yetkililer Çarşamba günü Taleban ve Afgan hükümeti temsilcilerine Afganistan'daki krizi sona erdirmek için yardıma hazır oldukları mesajı verdi, Afgan halkına ve siyasetçilere ülkenin geleceği için "zor kararlar" alma çağrısında bulundu.

Afgan hükümet yetkilileri ve üst düzey Taleban siyasi komitesi üyeleri arasındaki toplantıya ev sahipliği yapan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "siyasi çözümlere bağlı kalmak en iyi seçenek" şeklinde konuştu.

Yüzlerce Afgan askeri Tacikistan'dan Afganistan'a geri gönderildi

Tacik bir güvenlik kaynağının Reuters haber ajansına aktardığına göre Taleban militanlarından kaçarken Tacikistan'a geçiş yapan yaklaşık 300 Afgan güvenlik gücü, Çarşamba sabah erken saatlerde Afganistan'a uçakla geri gönderildi.

Yüzlerce Afgan güvenlik gücü, Taleban'ın Afganistan'ın kuzeyinde kaydettiği ilerlemeler üzerine Tacikistan-Afganistan sınırına geri çekilmişti.

Tacik kaynak, Kabil hükümetinin Kulob havaalanına birkaç uçak gönderdiğini, uçakların 280 Afgan güvenlik gücüyle birlikte Tacikistan'dan Afganistan'a döndüğünü söyledi. Kaynağın verdiği bilgiye göre 300 askerin daha önümüzdeki günlerde Afganistan'a geri dönmesi bekleniyor.

Afgan güvenlik güçlerinin sınırı geçerek Tacikistan'a girmesi katşısında kaygılanan Tacik yetkililer, güney komşu Afganistan'la olan sınırı güçlendirmek için bölgeye 20 bin asker sevk edildiğini açıklamıştı. Tacikistan ayrıca Rusya'dan da destek sözü almıştı. Rusya'nın kendi sınırları dışındaki en büyük askeri üssü, Tacikistan'da yer alıyor.

