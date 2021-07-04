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Taleban Afganistan’da İlerliyor

04.07.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'da Taleban ülkenin kuzeyinde ilerlemeye devam ediyor. Afgan güçlerinin Tacikistan'a kaçmalarının ardından örgütün kuzeyde bazı bölgeleri ele geçirdiği açıklandı

Taleban Afganistan’da İlerliyor

Taleban ülkenin kuzeyinde bazı bölgeleri ele geçirdi. Afgan güçlerinin Tacikistan’a kaçmalarının ardından örgütün söz konusu bölgeleri çatışmadan ele geçirdiği belirtiliyor.

300’den fazla Afgan askerinin Taleban militanlarının yaklaşması üzerine Badakhshan bölgesinden Tacikistan’a geçtiği kaydedildi.

Tacikistan’da yetkililer iyi komşuluk ve insani ilkeler doğrultusunda Afgan güçlerin ülkeye girişlerine izin verildiğini belirtti.

Başkan Joe Biden’ın Nisan ayı ortalarında Amerika’nın Afganistan’daki en uzun savaşının bittiğini açıklamasından bu yana Taleban ülkede önemli kazanımlar elde etti.

Örgüt, büyük orandaki kazanımlarını ülkenin kuzeyindeki bölgelerde elde etti.

Taleban, Afganistan’ın 421 bölgesinin yaklaşık üçte birinde denetimi sağlamış gürünüyor.

Son günlerde Taleban’ın ele geçirdiği bölgelerde çatışma olmadığına dikkat çeken uzmanlar bunu sayıca az olan ve yeterli ekipmanları bulunmayan Afgan ordusundaki moralsizliğe bağlıyor.

Taleban’ın son 3 günde 10 bölge ele geçirdiğine dikkat çekiliyor ve bunun 8’inin çatışma olmadan gerçekleştiği kaydediliyor.

Başkent Kabil’in bile güvenliğinin nasıl sağlanacağı tartışılıyor.

Taleban’ın ülkenin kuzeyinde denetimi arttırması önemli çünkü Afganistan’ın orta Asya ülkeleriyle stratejik önemdeki sınırı bu bölgede bulunuyor.

Geçen ay örgüt Kunduz eyaletindeki İmam Sahib’i ele geçirmiş ve anahtar konumdaki bir ticaret rotasında denetimi sağlamıştı.

İçişleri Bakanlığı ise bir açıklama yayınlayarak yenilgilerin geçici olduğunu açıkladı ancak bölgede denetimin yeniden nasıl sağlanacağını belirtmedi.

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