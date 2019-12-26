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  4. Taleban Afganistan’da Saldırılarını Arttırdı: 6 Ölü

Taleban Afganistan’da Saldırılarını Arttırdı: 6 Ölü

26.12.2019 18:01 | Son Güncelleme

Afganistan’ın kuzeyindeki Belh vilayetinde bir askeri tesise bombalı araçla saldırı düzenlendi. Altı askerin öldüğü saldırıyı Taleban üstlendi

Taleban Afganistan’da Saldırılarını Arttırdı: 6 Ölü

Afganistan’ın kuzeyindeki Belh vilayetinde bir askeri tesise bombalı araçla saldırı düzenlendi. Altı askerin öldüğü saldırıyı Taleban üstlendi.

Saldırganın aracı infilak ettirmesinden hemen sonra bir grup militan tesisi basarak Afgan güçlerine ateş açtı.

Savunma Bakanlığı üç askerin de yaralandığı olayın terör saldırısı olduğunu açıkladı. Belh Valilik Sözcüsü Münir Ferhad, saldırganlar etkisiz hale getirilmeden önce tesisteki çatışmaların saatlerce sürdüğünü bildirdi.

Taleban Sözcüsü Zabihullah Mücahid ise, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıda çok daha fazla kişinin öldüğünü, tesisle birlikte çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini iddia etti. Afgan Savunma Bakanlığı ise Taliban'ın bu iddiasını yalanladı.

Taleban iki gün önce de Belh’in Devletabad bölgesinde bir güvenlik noktasına saldırı düzenlemişti. Reuters haber ajansına göre en az 15 güvenlik gücü hayatını kaybetmiş, Afgan Savunma Bakanlığı ise ölü sayısının yedi olduğunu açıklamıştı.

Ülkenin doğusundaki Host vilayetinde de polis devriyesi sırasında yol kenarına yerleştirilen bomba patlatıldı. Valilik sözcüsü en az 5 polisin yaralandığını açıkladı.

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