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Taleban: "Afganistan'ın Yüzde 85'inde Kontrol Bizim Elimizde"

09.07.2021 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moskova’da bulunan Taleban heyeti, Afganistan’da ülkenin yüzde 85’lik kısmında kontrolün kendilerinde olduğunu söyledi. Taleban, Rusya’ya da Afganistan topraklarının başka ülkelere saldırı için bir platform olarak kullanılmayacağı şeklinde güvence verdi

Taleban: "Afganistan'ın Yüzde 85'inde Kontrol Bizim Elimizde"

Moskova’da bulunan Taleban heyeti, Afganistan’da ülkenin yüzde 85’lik kısmında kontrolün kendilerinde olduğunu söyledi. Taleban, Rusya’ya da Afganistan topraklarının başka ülkelere saldırı için bir platform olarak kullanılmayacağı şeklinde güvence verdi.

Moskova’da bir basin toplantısı düzenleyen Taleban heyeti ülkedeki duruma ve hükümetle devam eden görüşmelere dair açıklamalarda bulundu.

Taleban heyeti, IŞİD’in ülkede konumlanmasına izin vermeyeceklerini ve uyuşturucu üretimini de ortadan kaldırmak için gerekenleri yapacaklarını dile getirdi.

Taleban yetkilisi Şehabuddin Delaver basin toplantısında yaptığı açıklamada “IŞİD’in Afganistan’da faaliyet gösterememesi için gereken tüm tedbirleri alıyoruz. Topraklarımız bir daha asla komşularımıza saldırı için kullanılmayacak” dedi.

Son dönemde Taleban’ın ülkede kontrolündeki alanları arttırmasıyla birlikte yüzlerce Afgan güvenlik görevlisi Tacikistan sınırı üzerinden ülkeden kaçmaya başladı. Bu durum Rusya başta olmak üzere bölge ülkelerinde radikal İslamcı militanların ve çok sayıda göçmenin Afganistan’dan diğer ülkelere geçmesine dair endişeleri arttırdı.

Taleban heyeti basın toplantısı sırasında ayrıca ülkedeki azınlık grupların haklarına da saygı gösterileceğini, tüm vatandaşların İslami kurallar ve Afgan gelenekleri çerçevesinde eğitim hakkından faydalanacağını dile getirdi. Heyet, Afgan hükümetindeki ülkedeki tüm toplum kesimlerinin temsil edilmesini istediklerini söyledi.

Afgan hükümetiyle ateşkes görüşmeleri sürüyor

Taleban heyeti, Afgan hükümetiyle Doha’da devam eden görüşmelere de atıfta bulundu ve hükümet güçleriyle ateşkes konusunun masada olduğunu vurguladı.

ABD’nin Taleban’la vardığı anlaşma uyarınca, Taleban’ın ülkede terör örgütlerinin barınmasına izin vermemesi karşılığında ülkedeki yabancı askerlerin çekilmesine karar verildi. ABD askerlerinin Ağustos ayı sonunda ülkeden çekilmesiyle birlikte özellikle Kabil’deki uluslararası havalimanının güvenliğinin nasıl sağlanacağı konusu tartışılmaya devam ediyor. Türkiye, havalimanında güvenliğin Türk askeri tarafından sağlanabileceğini dile getirdi ve bu konudaki görüşmeler ABD ve NATO müttefikleriyle halen sürüyor.

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