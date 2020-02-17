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Taleban: ‘Amerika’yla Anlaşmayı Şubat Sonunda İmzalıyoruz’ 

17.02.2020 21:26 | Son Güncelleme

Taleban’ın üst düzey liderlerinden Abdül Selam Hanefi, Amerika ile Taleban arasında varılan uzlaşı çerçevesinde Şubat ayının sonunda tarafların anlaşmayı Doha’da imzalayacağını söyledi

Taleban: ‘Amerika’yla Anlaşmayı Şubat Sonunda İmzalıyoruz’ 

Taleban’ın üst düzey liderlerinden Abdül Selam Hanefi, Amerika ile Taleban arasında varılan uzlaşı çerçevesinde Şubat ayının sonunda tarafların anlaşmayı Doha’da imzalayacağını söyledi. Amerikalı yetkililerse bir barış anlaşmasının resmi olarak imzalanabilmesi için öncelikle Taleban’ın ülkede yedi gün boyunca şiddet eylemlerini sonlandırmasını talep ettiklerine dikkat çekiyor.

Hanefi, Taleban’a yakınlığıyla bilinen bir haber ajansında yaptığı açıklamada, daha önce de bazı kaynakların aktardığı gibi Amerika’yla Şubat ayının sonunda barış anlaşması imzalayacaklarını söyledi. Hanefi ayrıca anlaşmanın 18 aydır süren barış müzakerelerinin yapıldığı Katar’ın başkenti Doha’da imzalanacağını ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İslam ülkeleri temsilcileri ve Avrupa Birliği yetkililerinin de imza törenine davet edileceğini belirtti.

Hanefi, taraflar arasındaki görüşme sürecinin tamamlandığını kaydetti ve “Barış anlaşmasının taslağının son şeklini zaten onayladık” diye konuştu. Hanefi’nin aktardığına göre anlaşmanın imzalanmasının ardından Afgan ve ABD yönetimleri, cezaevlerindeki 5 bin Taleban savaşçısını, Taleban da gözaltında tuttuğu yaklaşık bin kişiyi serbest bırakacak.

Afganistan’da süren çatışmaların ve güç savaşlarının kalıcı olarak ne zaman sonlandırılacağıyla ilgili bir tarih belirtmeyen Hanefi, bu süreçle ilgili görüşmelerin de mahkum takasından sonra başlatılabileceğinin altını çizdi.

Amerikalı yetkililerse geçen hafta üzerinde uzlaşıya varılan anlaşmanın ‘çok kısa bir süre sonra’ resmiyete kavuşacağını söylemekle birlikte herhangi bir tarih belirtmiyor.

Afganistan İcra Başkanı Abdullah Abdullah da Pazartesi günü Kabil’de Bakanlar Kurulu’na hitabında anlaşmanın tamamlandığını söyledi, yedi gün boyunca şiddetin durdurulması koşuluyla da nihai halinin imzalanacağını belirtti.

Anlaşmada Amerika ve ortaklarının Afganistan’dan asker çekme ve Afganistan’daki tarafların siyasi uzlaşı süreçleri planlanıyor.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper geçen hafta Almanya’da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı açıklamalarda Afganistan’a da değinerek Taleban’la yürüttükleri müzakerelerin umut vaat ettiğini savundu ancak risklerin devam ettiğine de vurgu yaptı.

Esper ayrıca anlaşmanın imzalanmasının ardından Afganistan’daki ABD’li asker sayısının yaklaşık 13 binden 8 bin 600’e indirilebileceğini söyledi.

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