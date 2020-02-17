Taleban: ‘Amerika’yla Anlaşmayı Şubat Sonunda İmzalıyoruz’ 

Taleban’ın üst düzey liderlerinden Abdül Selam Hanefi, Amerika ile Taleban arasında varılan uzlaşı çerçevesinde Şubat ayının sonunda tarafların anlaşmayı Doha’da imzalayacağını söyledi. Amerikalı yetkililerse bir barış anlaşmasının resmi olarak imzalanabilmesi için öncelikle Taleban’ın ülkede yedi gün boyunca şiddet eylemlerini sonlandırmasını talep ettiklerine dikkat çekiyor.

Hanefi, Taleban’a yakınlığıyla bilinen bir haber ajansında yaptığı açıklamada, daha önce de bazı kaynakların aktardığı gibi Amerika’yla Şubat ayının sonunda barış anlaşması imzalayacaklarını söyledi. Hanefi ayrıca anlaşmanın 18 aydır süren barış müzakerelerinin yapıldığı Katar’ın başkenti Doha’da imzalanacağını ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İslam ülkeleri temsilcileri ve Avrupa Birliği yetkililerinin de imza törenine davet edileceğini belirtti.

Hanefi, taraflar arasındaki görüşme sürecinin tamamlandığını kaydetti ve “Barış anlaşmasının taslağının son şeklini zaten onayladık” diye konuştu. Hanefi’nin aktardığına göre anlaşmanın imzalanmasının ardından Afgan ve ABD yönetimleri, cezaevlerindeki 5 bin Taleban savaşçısını, Taleban da gözaltında tuttuğu yaklaşık bin kişiyi serbest bırakacak.