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Taleban: 'Amerika'yla Görüşmelere Kaldığımız Yerden Devam Ederiz'

29.11.2019 12:44 | Son Güncelleme

Amerika Başkanı Donald Trump’ın, Afganistan’a ziyareti sırasında yaptığı Taleban’la görüşmelere ilişkin açıklamaya, Taleban yönetiminden de yanıt geldi

Taleban: 'Amerika'yla Görüşmelere Kaldığımız Yerden Devam Ederiz'

Amerika Başkanı Donald Trump’ın, Afganistan’a ziyareti sırasında yaptığı Taleban’la görüşmelere ilişkin açıklamaya, Taleban yönetiminden de yanıt geldi.

Taleban, geçen haftadan bu yana temsilcilerinin, Doha’da temaslarda bulunduğunu kısa süre içerisinde de resmi görüşmelere başlanabileceğini belirtiyor.

Reuters Haber Ajansı’na konuşan Taleban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, “Duruşumuz değişmedi dolayısıyla görüşmeler devam ederse, kaldığımız yerden başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Üst düzey bir Taleban komutanı da “Trump’ın Afganistan’ı ziyaretinin görüşmelere yeniden başlamak konusundaki ciddiyetini ortaya koymasını umuyoruz. Çok fazla da seçeneğinin olmadığını düşünüyoruz” dedi.

Amerika ve Taleban arasındaki görüşmeler, Kabil’de yaşanan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırının, Taleban tarafından üstlenilmesinin ardından Eylül ayında, Başkan Trump tarafından kesilmişti. Saldırıda ölenler arasında bir Amerika askeri de bulunuyordu.

Amerika’nın hali hazırda Afganistan’da 13 bin askeri bulunuyor. Bununla birlikte ayrıca NATO’ya bağlı bir güç de Afganistan’da görev yapıyor. Taleban tüm bu yabancı askerlerin ülkeden çekilmesini bunun karşılığında Afganistan’da terör örgütlerinin yuvalanmasına izin vermemeyi taahhüt ediyor.

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