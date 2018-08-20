Taleban Ateşkes Teklifini Reddetti 200 Yolcuyu Rehin Aldı

Taleban, Afgan hükümetinin Kurban Bayramı kapsamında yaptığı ateşkes çağrısını reddetti. Terör örgütünün askeri yetkilileri saldırıları sürdüreceklerini bildirdi. Örgüt üyeleri bayram arifesinde şehirlerarası üç yolcu otobüsüne de baskın düzenledi. Otobüslerdeki 200’e yakın yolcu kaçırıldı.
Haziran ayında Ramazan Bayramı sırasında Taleban üç günlük ateşkese uymuş, bu sırada askerler ve militanların birbirlerini kucaklayan görüntüleri müzakereler için umut olmuştu.
Ancak Taleban lideri Şeyh Heybetullah Akunzade bu kez teklifi sadece topraklarındaki ABD kuvvetlerine yarayacağı gerekçesiyle reddetti.
İsmini açıklamayan üst düzey bir Taleban komutanı Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada “Liderliğimiz eğer şimdi ateşkes ilan edersek ABD askerlerinin Afganistan’da kalma süresinin uzayacağını düşünüyor” ifadelerini kullandı.
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ofisinden bir yetkiliyse hükümet tarafından teklif edilen üç aylık ateşkesin koşullu olduğunu ve Taleban’ın ateşkese uymaması halinde ordunun da askeri operasyonları sürdüreceğini söyledi.
Taleban son haftalarda başkent Kabil’in güney batısındaki Gazne kenti aralarında olmak üzere çok sayıda yere saldırı düzenledi ve yüzlerce kişi çatışmalarda hayatını kaybetti.
Hükümet yetkilileri Taleban tarafından Kunduz vilayetinde rehin alınan 170 sivil ve 20 güvenlik görevlisinin serbest bırakılması için çalışmalar yürütüyor.
Kunduz Valiliği sözcülerinden Esmatullah Muradi’ye göre, kaçırma olayı Takhar vilayetinden kalkan otobüsler Kunduz’a gittiği sırada meydana geldi.
Muradi’ye göre otobüslerden zorla indirilen yolcular bilinmeyen bir yere götürüldü.
Komşu Pakistan’daki bir Taleban komutanı sivil rehinelerin serbest bırakılmak üzere küçük gruplara ayrıldıklarını söyledi. Afgan güvenlik güçleriyse Taleban’ın gizli hapishanelerine gönderildi. Komutan, güvenlik görevlilerinin Afgan hükümetinin hapse attığı Taleban üyeleriyle takas edilebileceğini kaydetti.
Hükümet yetkilileri bu ay beş gün boyunca Taleban’ın işgalinde kalan Gazne’yi temizlediklerini açıklamıştı.
Yardım örgütleri kente yardım malzemesi taşırken Taleban ve Afgan güvenlik güçleri arasında bazı çatışmalar yaşandı. Çatışmalar yardım gruplarının büyük çaplı operasyonlar yürütmesine engel oluyor.
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