Taleban Ateşkes Teklifini Reddetti 200 Yolcuyu Rehin Aldı

Taleban, Afgan hükümetinin Kurban Bayramı kapsamında yaptığı ateşkes çağrısını reddetti. Terör örgütünün askeri yetkilileri saldırıları sürdüreceklerini bildirdi. Örgüt üyeleri bayram arifesinde şehirlerarası üç yolcu otobüsüne de baskın düzenledi. Otobüslerdeki 200’e yakın yolcu kaçırıldı.

Haziran ayında Ramazan Bayramı sırasında Taleban üç günlük ateşkese uymuş, bu sırada askerler ve militanların birbirlerini kucaklayan görüntüleri müzakereler için umut olmuştu.

Ancak Taleban lideri Şeyh Heybetullah Akunzade bu kez teklifi sadece topraklarındaki ABD kuvvetlerine yarayacağı gerekçesiyle reddetti.

İsmini açıklamayan üst düzey bir Taleban komutanı Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada “Liderliğimiz eğer şimdi ateşkes ilan edersek ABD askerlerinin Afganistan’da kalma süresinin uzayacağını düşünüyor” ifadelerini kullandı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ofisinden bir yetkiliyse hükümet tarafından teklif edilen üç aylık ateşkesin koşullu olduğunu ve Taleban’ın ateşkese uymaması halinde ordunun da askeri operasyonları sürdüreceğini söyledi.