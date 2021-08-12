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Taleban Başkent Kabil'e Doğru İlerliyor

12.08.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD askerlerinin çekilme süreciyle birlikte Afganistan’da kontrol altında tuttuğu bölgeleri hızla arttıran Taleban, başkent Kabil’e doğru ilerliyor. ABD istihbaratı mevcut durumda 90 gün kadar bir sürede başkent Kabil’in de Taleban denetimine geçebileceğini belirtiyor.

Taleban Başkent Kabil'e Doğru İlerliyor

ABD askerlerinin çekilme süreciyle birlikte Afganistan’da kontrol altında tuttuğu bölgeleri hızla arttıran Taleban, başkent Kabil’e doğru ilerliyor. Son olarak Taleban militanları Kabil’in 150 km kuzeydoğusundaki Gazni şehrinde de denetimi ele geçirdi. ABD istihbaratı mevcut durumda 90 gün kadar bir sürede başkent Kabil’in de Taleban denetimine geçebileceğini belirtiyor.

Taleban son dönemde kaydettiği ilerlemeyle birlikte ülkenin 3’te 2’sinde denetimi ele geçirmiş oldu. Gazni, Taleban denetimine geçen dokuzuncu eyalet başkenti oldu.

Üst düzey bir Afgan yetkili, Kandar ve Kabil yolu üzerinde ortada bulunan Gazni’de Taleban’ın denetimi ele geçirdiğini ve şehirdeki tüm devlet dairelerine girdiğini söyledi. Şehirde öncesinde ağır çatışmalar yaşandığı haber veriliyor. Aynı yetkili, şehirdeki tüm devlet görevlilerinin Kabil’e doğru yola çıktıklarını söyledi.

Taleban’ın denetimi ele geçirdiğini açıkladığı Kandahar’daysa çatışmalar sürüyor. Görgü tanıkları gece boyunca şehirde çatışma seslerinin sürdüğünü anlatıyor.

Taleban ayrıca kuzeyde Şibirgan, batıdaysa Ferah şehirlerinde ve Kunduz şehrinde de havalimanında denetimi ele geçirdiklerini açıkladı.

Ülkede hali hazırda birçok bölgede Taleban ve Afgan ordu güçleri arasında çatışmalar devam ediyor. Taleban daha önce ülkede denetimi elinde bulundurduğu dönemde dahi kontrol edemediği ülkenin kuzeyinde dahi bu kez ilerleyişini sürdürüyor.

“Kabil 90 günde düşebilir”

Reuters Haber Ajansı’na konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir ABD savunma yetkilisi, ABD istihbaratı verilerine göre başkent Kabil’in de 90 gün içerisinde Taleban’ın denetimine girebileceğini söyledi. Taleban’ın bir ay içerisinde şehri kuşatabileceği, 90 gün içerisinde de kontrolü ele alabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan’dan asker çekme konusundaki eleştirilere verdiği yanıtta kararından pişman olmadığını söyledi. Biden, Afgan liderlerin kendi ülkeleri için savaş vermeleri gerektiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby de dün de basin brifinginde ABD’nin kısıtlı da olsa Afgan güçlerine operasyonlarda hava desteği vermeyi sürdüreceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre son bir ayda ülkede yaşanan çatışma ve şiddet olaylarında binden fazla sivil hayatını kaybetti. Taleban’sa sivilleri hedef aldığı iddiasını yalanlıyor.

Taleban Afganistan’da 1996 ve 2001 yılları arasında kontrolü elinde tutuyordu. 11 Eylül saldırılarının ardından ABD’nin başlattığı operasyonla örgüt geriledi. Ancak geçen yıl Şubat ayında ABD ile imzalanan anlaşmanın ardından ABD askerlerinin çekilme sürecinin başlamasının ardından Taleban ülkede yeniden denetimi ele geçirmeye başladı.

ABD ve uluslararası yetkililer, Taleban’ı zorla yönetimin ele geçirilmesinin asla kabul edilmeyeceği ve Taleban yönetiminin uluslararası kamuoyu tarafından kabul edilmeyeceği konusunda uyarıyor.

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