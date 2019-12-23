Taleban: 'Bir Amerika Askeri Öldürdük'

Taleban, Afganistan’ın kuzeyinde bir Amerika askerini öldürdüklerini açıkladı. Örgüt kanıt olarak da öldürdüklerini ileri sürdükleri askerin kanlı sırt çantası ve kimliğinin fotoğraflarını yayınladı.

Amerika Ordusu’ndan yapılan açıklamada da bir askerin öldüğü doğrulandı ancak detay verilmedi. Öldürülen askerin kimlik bilgileri de paylaşılmadı.

Afganistan Sözcüsü Zabihullah Mujahid yaptığı açıklamada, Amerika askerinin Afganistan’ın kuzeyindeki Kunduz eyaletinde öldürüldüğünü söyledi. Sözcü, “Savaşçılarımız bir Amerika askerini öldürdü ve bir Afgan komandosunu da yaraladı” dedi.

Afganistan’da çoğu NATO güçlerinin bir parçası olan Amerika askerlerinden oluşan, 20 bin civarında yabancı ülke askeri bulunuyor. Bu askerler genel olarak Afgan ordusuna eğitim desteği verirlerken bazı Amerika birlikleri, zaman zaman ülke içerisinde terör karşıtı operasyonlar da yürütüyorlar.

Bu yılın başından bu yana Afganistan’da öldürülen yabancı asker sayısı, 10’u geçti.

Amerika, uzunca bir süredir Taleban yönetimiyle çatışmaların sona ermesi ve yabancı askerlerin de Afganistan’dan çekilmesi konusunda görüşmeler yürütüyor.

Son olarak Amerika askeri üssüne yönelik bir saldırı olması üzerine Amerika tarafı, görüşmelere bir kez daha ara vermişti.

Amerika destekli Afgan Ordusu güçlerinin de son günlerde Kunduz’da Taleban’a karşı operasyonlarını arttırdığı biliniyor.

2001 yılında başlayan savaştan bu yana Taleban, şu an Afganistan’da en geniş bölgeyi kontrolü altına almış durumda.

