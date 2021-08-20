Taleban DW Muhabirinin Akrabasını Öldürdü

Alman haber ajansı Deutsche Welle (DW), Afganistan'da görev yapan bir muhabirini arayan Taleban militanlarının muhabirin bir akrabasını vurarak öldürdüğü, bir diğer akrabasını da ağır yaraladığını bildirdi. DW, üç muhabirinin de evlerine baskın yapıldığını açıkladı.

Taleban, Afganistan'da özgür basının faaliyet göstermesine izin verme taahhüdünde bulunmuştu. Taleban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, bu taahhüdü Salı günü Kabil'de düzenlediği ilk basın toplantısında dile getirmişti. Taleban, 1996-2001 yılları arasında iktidarda olduğu döndemde basın özgürlüğünü yasaklamıştı.

Bazı Afgan gazeteciler de Pazar günü Taleban'ın Kabil'i ele geçirmesinden bu yana dövüldüklerini ve evlerine baskın düzenlendiğini söyledi.

DW, Taleban'ın hedef aldığı ve evleri dolaşarak aradığını bildirdiği gazetecinin şu anda Almanya'da olduğunu kaydetti, ancak gazetecinin kimliğini açıklamadı. DW'ye göre gazetecinin diğer akrabaları kaçmayı başardı.

DW Başkanı Peter Limbourg, Berlin hükümetinden yardım talep ederek, "Editörlerimizden birinin yakın akrabasının Taleban tarafından öldürülmesi çok trajik. Bu durum, Afganistan'daki tüm çalışanlarımızın ve ailelerinin içinde bulundukları ciddi tehlikenin bir kanıtı" şeklinde konuştu.

Taleban'ın bir sözcüsü, konuya ilişkin açıklama yapmadı. Bir başka sözcüye ise ulaşılamadı.

Bazı Afgan gazeteciler durumun henüz netlik kazanmadığını söylüyor. Afganistan'daki özel yayın kurumu Ariana Radyo ve Televizyonu'nun Başkan Yardımcısı Khushal Asefi, "Taleban bize emniyette olduğumuz güvencesini verdi" dedi. DW'ye konuşan Asefi, "Şu anda bize hiçbir sorun olmadığını, kadın gazetecilerin bile televizyon programı sunabileceğini söylediler" şeklinde konuştu

Ancak Taleban'ın kadın gazetecilerin televizyon ekranlarına çıkmasına izin vermediği yönünde haberler alındığını söyleyen Asefi, belirsiz geleceğin kendisini kaygılandırdığını, Taleban'ın kadınlarla ilgili kuralları henüz netleştirmediğini belirtti.

Asefi, "Taleban kısa süre önce Kabil'i aldı. Ancak gelecekte hükümet oluşturulduğunda Taleban'ın ne gibi kısıtlamalar dayatacağını göreceğiz" dedi.

Çok sayıda Afgan'ın umutsuzluk içinde ülkeden kaçma girişiminde bulunduğuna işaret eden DW Başkanı Peter Limbourg, "Taleban'ın şimdiden hem Kabil hem de başka vilayetlerde gazeteciler için arama başlattığı açıkça görülüyor. Zaman daralıyor!" şeklinde konuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, partisinden bazı kaynaklara göre Pazartesi günü Berlin'de kapalı kapılar ardında yapılan bir toplantıda, Afganistan'da bulunan 10 bin vatandaşını ülkeden bir an önce çıkarmak için çabaladığını kaydetti.

Gazeteciler, özellikle büyük ve ani değişimlerin yaşandığı dönemlerde dünyanın yer yerinde hedef gösteriliyor. Ancak Taleban'ın iktidarda olduğu son dönemde güttüğü sert ve katı politikalar nedeniyle Afganistan'daki durum daha da hassas.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO Başkanı, Cuma günü yaptığı açıklamada, Taleban'ı, uluslararası yükümlülükleri gereği ifade özgürlüğünü koruma altına almaya ve gazetecilerin güvenliğini sağlamaya çağırdı.

