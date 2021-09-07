Taleban Geçici Hükümeti Açıkladı

Afganistan’da kontrolu ele geçiren Taleban, geçici başbakan olarak Molla Muhammed Hasan Akhund’u seçti. Örgütün kurucularından, siyasi bürosunun başkanı Molla Abdulgani Baradar, başbakan yardımcısı, Molla Muhammed Hasan ise başbakan vekili olarak atandı.

Taleban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, ABD tarafından terör örgütü olarak belirlenen Hakkani ağının kurucusunun oğlu Siraceddin Hakkani'nin yeni içişleri bakanı olacağını söyledi.

Molla Ömer’in oğlu olan ve 2016'dan beri Taleban'ın lider kadrosunda bulunan Molla Muhammed Yakub da geçici savunma bakanı olarak görev yapacak.

Genelkurmay başkanlığına ise Molla Fazıl Ahund getirildi.

Taleban Sözcüsü Zabihullah Mücahid hafta başında yaptığı açıklamada, yeni bakanların, hükümete gerektiğinde değişiklik yapma esnekliği vermek için bakan vekili olarak kabul edilebileceğini açıklamıştı.

Batı ülkelerinin destek verdiği hükümetin çöküşünden ve geçen ay Kabil'in örgüt tarafından ele geçirilmesinden bu yana kamuoyu önünde olmayan Taleban lideri Molla Heybetullah Ahundzade'nin hükümette nasıl bir rol oynayacağı açıklığa kavuşmamışı.

Taleban’ın daha da aşırıcılık yanlısı gruplarının bilinen isimlerinin atanması, günün erken saatlerinde Kabil'de patlak veren ve Taleban’ın katılımcıları dağıtmak için havaya ateş açtığı protestolara karşı herhangi bir taviz verilmeyeceği şeklinde yorumlanıyor.

Taleban, Afganlar’a ve yabancı ülkelere, yirmi yıl önce iktidardayken ağır cezaların uygulandığı ve kadınların kamusal yaşamdan men edildiği katı uygulamalara geri dönmeyecekleri konusunda defalarca güvence vermeye çalışmıştı.

