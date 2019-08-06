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Taleban Genel Seçimlerde Saldırı Tehdidinde Bulundu

06.08.2019 11:23 | Son Güncelleme

Taleban önümüzdeki ay yapılacak seçimlerde halkın sandık başına gitmesini önlemek adına savaşçılarının ellerinden geleni yapacaklarını ve saldırılar düzenleyeceklerini de ilan etti

Taleban Genel Seçimlerde Saldırı Tehdidinde Bulundu

Taleban, Afganistan’da önümüzdeki ay yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerini düzmece olarak niteledi ve halktan sandık başına gitmemesini istedi. Taleban ayrıca halkın sandık başına gitmesini önlemek adına savaşçılarının ellerinden geleni yapacaklarını ve saldırılar düzenleyeceklerini de ilan etti.

Taleban, seçimler yerine Amerika’yla yürütülen görüşmelere odaklanılması gerektiğini söyledi. Taleban hali hazırda Amerika’yla ülkede yabancı kuvvetlerin çekilmesine yönelik olarak görüşmeler yürütüyor. Taleban yabancı askerlerin çekilmesi karşısında Afganistan’da terör örgütlerinin barınmasına müsade etmeyeceğinin garantisini veriyor.

Bu çerçevede Taleban tarafından yapılan açıklamada “Bu seçim süreci belirli bir kesim siyasetçinin egosunu tatmin etmek ve sıradan halkı aldatmaktan başka birşey değildir” denildi.

Önümüzdeki ay yapılacak seçimleri halen devlet başkanı olan Eşref Gani’nin kazanacağı tahmin ediliyor. Gani, seçimlerin planlanan tarihte yapılacağını söylüyor.

Eski bir Dünya Bankası çalışanı olan ve Amerika’nın desteklediği Gani 2014 yılında hile yapıldığı iddia edilen seçimleri kazanarak devlet başkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Seçimlerin yapılmasına karşı çıkan Taleban bu konuda tehditlerde de bulundu. Açıklamada “Kayıp vermekten kaçınmak için vatandaşlarımızın mitingler ve benzeri potansiyel siyasi alanlardan uzak durmaları gerekmektedir” denildi.

Açıklamada ayrıca “Seçimin yabancı destekçileri de Afganistan’daki işgalin sona ermesi ve gerçek barışın tesis edilmesine odaklanmalılar. Devam eden kritik barış süreci bir iki kişin sabote edilmemeli” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Taleban’la devam eden görüşmelerde ilerlemeler kaydedildiği ifade ediliyor. Amerika’nın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Bu detaylar üzerinde anlaşma esastır” ifadesini kullandı.

Taleban da Katar’daki görüşmelerden pozitif bir sonuç beklentisi içerisinde olduğunu açıkladı. Taleban Sözcüsü Suhail Şahin “Sıradışı bir ilerleme sağlandı” dedi.

Şahin, tam anlamıyla bir İslami sistem kurmanın 40 yıllık savaşın ana amacı olduğunu, bu konuda anlaşma sağlanmasının ardından Amerika’yla görüşmelerin sonlanmasından sonra seçimlerin yapılması konusunun da gündeme gelebileceğini söyledi.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ve hükümet bu görüşmelerde temsil edilmiyor çünkü Taleban Gani hükümetini Amerika’nın kuklası olmakla itham ediyor.

Barış görüşmelerinin yürütülüyor olması ülkede şiddeti sona erdirmiş değil. Pazartesi günü de Heart’ta yaşanan saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti 25 kişi de yaralandı.

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