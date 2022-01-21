Taleban Heyeti Norveç'e Gidiyor

Afganistan’da yönetimi elinde tutan Taleban, insani yardım konularını görüşmek üzere Norveç’e bir heyet gönderiyor. Norveç Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre heyet Pazar günü Norveç’te olacak.

Taleban yönetimi Ağustos ayında Kabil’i ele geçirmesinden bu yana ülkede yönetimi elinde tutuyor ancak hiçbir ülke henüz Taleban yönetimini resmen tanımış değil. Norveç Dışişleri Bakanı da yaptığı açıklamada, ziyaretin Taleban’ın tanınması anlamına gelmediğini söyledi.

Bakan Anniken Huitfeldt “Bu toplantılar, Taleban’ın tanınması ya da onları yasallaştırma anlamı taşımıyor. Ancak ülkede de facto şekilde yönetimde bulunan kişilerle görüşmek zorundayız. Siyasi durumun ülkedeki insani krizi daha da kötü bir hale getirmesine izin veremeyiz” dedi.

23-25 Ocak tarihlerinde yapılacak görüşmelere Norveç’in yanısıra diğer bazı ülkelerden de temsilcilerin katılacağı belirtildi.

Norveç tarafından yapılan açıklamada toplantılarda sadece gıda sorunu değil, ülkedeki kadın hakları, basın özgürlüğü, insan hakları ihlalleri, ekonomik ve siyasi konularla sosyal meselelerin de günde geleceği ifade edildi.

Taleban’ın yönetimine gelmesinin ardından ülkede bir yandan gıda güvenliği ve temini konusunda sıkıntılar yaşanırken diğer yandan başta kadınlar ve kız çocuklarının hakları olmak üzere özgürlükle dair çok sayıda konuda sıkıntılar yaşanıyor.

