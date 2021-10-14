Taleban Heyeti Türkiye'de

Afganistan'da 16 Ağustos itibariyle ülkede yönetimi ele geçirdikten sonra Taleban rejiminin Dışişleri Bakanı olarak atanan Maulvi Amir Khan Muttaki, bugün Ankara'da resmi temaslarda bulunacak.

Türk Dışişleri, heyetin ziyaretini doğruladı ancak herhangi bir detay bilgi paylaşmadı. Ancak Taleban heyetinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetiyle ziyareti gerçekleştirdiğ ifade ediliyor. Taleban heyetiyle yapılacak görüşmede, Katar'ın önemli ölçüde teknik boyutlarını üstlendiği Kabil Havalimanı'nın işletilmesi başta olmak üzere iki ilişkiler ele alınacak. Görüşmede insani yardım, Türkiye'deki Afgan göçmenler konularının yanı sıra Ankara açısından özellikle Kabil merkezli çeşitli kamu inşaat işlerini üstlenmiş Türk şirketleri meselesi de konuşulacak.

Taleban Sözcüsü Abdul Kahar Balkhi, Twitter'da yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Maulvi Amir Khan Muttaki başkanlığındaki üst düzey bir heyetin bugün Türkiye'ye gittiğini duyurdu. Sözüc“Üst düzey bir IAEA (Afganistan İslam Emirliği) heyeti, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun resmi daveti üzerine Ankara'ya hareket etti. Heyet, üst düzey Türk yetkililerle karşılıklı çıkarları ilgilendiren konularda görüşmelerde bulunacak" açıklaması yaptı.

Balkhi, ayrıca "İlişkilerin iyileştirilmesi, ticaret, insani yardım, göç ve hava taşımacılığı konularında bir dizi karar değerlendirilecek" bilgisini verdi.

Yine Balkhi'nin verdiği bilgiye göre, kendisi yani sıra Afgan heyetinde, "Maulvi Amir Khan Muttaki, Molla Khairullah Khairkhwa, Molla Abdülhak Vasık, Maulvi Noor Celal Celali, Şeyh Shahabuddin Delawar, Mohammad Sohail Shaheen ve Hacı Muhammed İbrahim" isimleri yer aldı.

Bu arada Türk medyasında, Peştunca'dan Türkçe'ye çeviri açısından Balkhi'nin Çavuşoğlu yerine Davutoğlu yazdığı iddia edildi.

Moskova'da Afganistan toplantısı yapılacak

Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Rus medyasına verdiği bilgiye göre, Taleban heyeti önümüzdeki hafta da Moskova'yı da ziyaret edecek.

Moskova ev sahipliğinde Taleban’la yapılacak görüşmede Çin, Pakistan, Hindistan ve İran'ın yer alacağı aktarıldı.

