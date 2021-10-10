Taleban IŞİD’le Mücadelede Amerika’yla Çalışmayacak

Taleban Afganistan’daki aşırılık yanlısı gruplarla mücadele konusunda Amerika’yla iş birliği yapmayacağını kaydetti. Bununla birlikte örgüt Afganistan’dan tahliyeler konusunda esnek olacağının mesajını verdi

Amerika’yla Taleban arasında Amerika’nın Afganistan’dan çekilmesinden bu yana ilk doğrudan görüşmeler Doha’da yapılıyor.

Taleban’ın siyasi sözcüsü Suheyl Şahin Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada Washington’la Afganistan’da IŞİD konusunda iş birliği olmayacağını kaydetti.

IŞİD ülkede son dönemdeki bir dizi saldırıların sorumluluğunu üstlenmişti. Bu saldırılar arasında Cuma günü Şii Müslümanları hedef alan ve 46 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısı da var.

Şahin, Taleban’ın IŞİD’le bağımsız bir şekilde mücadele edeceğini belirtti.

Amerika, Taleban’la yürütülen müzakerelerin örgütü tanıma anlamına gelmediğini belirtiyor.

Taleban, Amerika’dan Afganistan Merkez Bankası’nın rezervlerine yönelik yasakları kaldırmasını istiyor.

Amerika’dan ise şu ana kadar görüşmelerle ilgili bir açıklama gelmiş değil.

Doha görüşmeleri sırasında Amerikalı yetkililer Taleban’dan Amerikalılar ve diğer yabancılarla, Amerikalılar’la ve Afgan hükümetiyle çalışmış Afganlar’ın ülkeden çıkmasına izin verme taahhüdünü yerine getirmesini istiyor.

Biden yönetimi Afganistan’dan tahliyelerin yavaş ilerlediği gerekçesiyle eleştiriliyor.

