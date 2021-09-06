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Taleban Kabil'de BM Heyetiyle Görüştü

06.09.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taleban Sözcüsü Süheyl Şahin, üst düzey Taleban heyetinin Kabil’de Pazar günü Birleşmiş Milletler yetkilileriyle biraraya geldiklerini açıkladı. Görüşmeye katılan BM heyeti, Afganistan’a yönelik insani yardım konusunu görüştü

Taleban Kabil'de BM Heyetiyle Görüştü

Taleban Sözcüsü Suheyl Şahin, üst düzey Taleban heyetinin Kabil’de Pazar günü Birleşmiş Milletler yetkilileriyle biraraya geldiklerini açıkladı. Görüşmeye katılan BM heyeti, Afganistan’a yönelik insani yardım konusunu görüştü.

Açıklamaya göre Taleban siyasi ofisi yöneticisi Molla Baradar, BM Genel Sekreteri İnsani ve Acil Yardımlar Koordinatörü Martin Griffiths’le biraraya geldi. Toplantıda, Afganistan’da yaşanan savaş, bölgedeki kuraklık ve ekonomik koşullar nedeniyle ortaya çıkan insani kriz konusu masaya yatırıldı.

Taleban Sözcüsü Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “BM heyeti, bağışçı ülkelerin yapılacak olan toplantısında Afganistan’a daha fazla yardım çağrısında bulunacaklarını söyleyerek Afgan halkına yardımların süreceği sözünü verdi” ifadelerini kullandı.

Şahin ayrıca Taleban’ın da BM yetkililerine işbirliği ve gerekli imkanların sağlanması konusunda söz verdiğini de belirtti.

Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Afganistan, Taleban’ın yönetimi ele geçirmesiyle birlikte kesilen milyarlarca dolarlık yardımların ardından ciddi bir krize girmiş durumda.

Birleşmiş Milletler’in, Genel Sekreter Antonio Guterres’in çağrısıyla 13 Eylül’de Cenevre’de bir insani yardım konferansı düzenlemesi bekleniyor.

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