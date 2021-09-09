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Taleban Kabil'den Yabancıların Uçuşlarına İzin Verecek

09.09.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan’da geçici kabinesini açıklayan Taleban yönetimi, ülkedeki yabancıların Kabil Havalimanı’ndan düzenlenecek uçuşlarla, Afganistan’dan ayrılmasına müsade edilmesi kararı verdi.

Taleban Kabil'den Yabancıların Uçuşlarına İzin Verecek

Afganistan’da geçici kabinesini açıklayan Taleban yönetimi, ülkedeki yabancıların Kabil Havalimanı’ndan düzenlenecek uçuşlarla, Afganistan’dan ayrılmasına müsade edilmesi kararı verdi.

Reuters Haber Ajansı’na bilgi veren isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD’li yetkili, Biden yönetiminin Özel Temsilci Zalmay Halilzad aracılığıyla Taleban’a yönelik uçuşlar konusunda yaptığı baskıların sonuç verdiğini söyledi.

Ancak Mezar-ı Şerif şehrindeki ABD vatandaşları ve yabancıların da bu şehirden yapılacak uçuşlarla ülkeden çıkmalarına izin verilip verilmeyeceği netlike kazanmadı. ABD yönetimi Afganistan genelinde yaklaşık 200 kadar ABD vatandaşı bulunduğunu açıklamıştı. Yönetim bu kişilerin istedikleri anda Afganistan’dan ayrılmalarına olanak tanınması için Taleban’la irtibat halinde olduklarını belirtiyordu.

Dün Beyaz Saray’da yapılan basin brifinginde konuya ilişkin soruları yanıtlayan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de Biden yönetiminde hiç kimsenin ya da uluslararası kamuoyunun, açıklanan geçici hükümet üyelerinin saygın kişiler olduğunu savunmadığını ancak kendilerinin Afganistan’daki ABD vatandaşlarının güvenliği ve tahliyesi açısından Taleban yönetimiyle görüşmek durumunda olduklarını söyledi.

Bu açıklamaya paralel olarak Avrupa Birliği de geçici hükümeti onaylamadığını ancak Afganistan’a insani yardımda bulunmaya hazır olduğunu belirtti. Suudi Arabistan yönetimi de yeni açıklanan kabinenin Afganistan’da güvenliğin tesisine yardımcı olmasını umduğunu dile getirdi.

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