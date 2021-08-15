Taleban Kabil’i Kuşattı

Afganistan’da Taleban başkent Kabil’i kuşattı. Afganistan İçişleri Bakanı ülkede barış içinde bir geçiş olacağını belirtti ama ayrıntı vermedi. Örgüt, en kısa sürede iktidar devrinin gerçekleşmesini istediğini belirtti.

Afganistan hükümeti düşmek üzere.

Taleban, başkent Kabil’i kuşattı.

Afganistan İçişleri Bakanı barış içinde bir geçiş olacağını belirtti.

Eski İçişleri Bakanı Ali Ahmed Jalili’nin geçici hükümetin lideri olacağı kaydediliyor.

Taleban’ın Jalili ismine nasıl bir tepki verdiği bilinmemekle birlikte iktidarın devri sürecinde uzlaştırıcı bir isim olabileceği yorumları yapılıyor.

Bütün bu gelişmeler yaşanırken Taleban’dan da açıklamalar geldi.

Taleban sözcüsü Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ve diğer liderlere örgütle çalışma çağrısı yaptı.

Sözcü, infaz, taşlama ve kesme gibi cezalandırmalarla ilgili kararlara mehkemelerin karar vereceğini kaydetti.

Örgüt sözcüsü medyanın herkesi eleştirmesine izin verileceğini ancak karakter infazının buna dahil olmadığını vurguladı.

Kadınların evlerini tek başlarına terketmelerine izin verileceğini kaydeden sözcü, kadınların eğitim ve çalışmasına olanak sağlanacağını, türban giyeceklerini belirtti.

Örgüt sözcüsü kadın haklarına saygı göstereceklerini söyledi.

Sözcü, bütün Afganlar’ın dahil olduğu bir hükümet istediklerini de vurguladı.

Amerikan istihbaratı başkent Kabil’in 3 ay içinde düşebileceği tahmininde bulunmuştu ancak örgüt çok kısa süre içinde önemli kentleri tek tek ele geçirdi. Birçok yerde kentler çatışmadan düştü.

Taleban, Afganistan’da iktidardan düştükten 20 yıl sonra yeniden iktidara artık çok yakın görünüyor.

Başkent Kabil’de insanların ya evlerine ya da havaalanına ulaşmak için çaba harcadığı belirtiliyor.

