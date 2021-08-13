Taleban Kandahar ve Herat'ı Da Denetimine Aldı

ABD askerlerinin çekilme süreciyle birlikte Afganistan’da kontrolü altındaki alanları genişleten Taleban, her geçen gün ilerlemeye devam ediyor. Örgüt son olarak ülkenin ikinci büyük şehri Kandahar’da da denetimi ele geçirdi.

Taleban, Kandahar şehri dışında bugün itibariyla batıda da yaklaşık 600 bin kişinin yaşadığı Herat’ta kontrol sağladı. Herat’tan çok sayıda kişinin kaçtığı, şehirde kalanların da korkuyla evlerinden dışarıya çıkmadıkları belirtiliyor.

Kandahar’da da benzer bir durum olduğundan bahsediliyor. Kandahar’da gece boyu sert çatışmalar yaşandığı ardından da Taleban’ın şehirde denetimi sağladığı belirtiliyor.

Afganistan hükümeti hali hazırda ülkenin önde gelen diğer şehirleri Mezar-I Şerif ve kuzeyde Celalabad’ta denetimi elinde bulunduruyor. Başkent Kabil de Afgan hükümetinin kontrolü altında.

Ancak Taleban’ın başkente doğru ilerlemesi endişeleri arttırıyor. Bu çerçevede ABD tüm vatandaşlarına Afganistan’ı derhal terk etme talimatı verirken elçilik çalışanlarını da ülkeden çıkarmaya hazırlanıyor.

ABD’nin tahliye güvenliğini sağlamak amacıyla Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’na 3 bin asker göndereceğini açıklamasının ardından İngiltere’de benzer bir sebeple Kabil’e 600 asker göndereceğini açıkladı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, BBC televizyonuna yaptığı açıklamada “Sanırım Afganistan’da bir sivil savaşa doğru gidiyoruz” dedi.

Birleşmiş Milletler’den yapılan açıklamada da Taleban’ın başkent Kabil’i almasının bölgedeki sivil halk üzerinde yıkıcı etkileri olacağına işaret edildi.

Taleban militanları 6 Ağustos’tan bu yana 34 eyaletten 14’ünün başkentinde denetimi eline geçirdi. Al Jazeera televizyonuna açıklama yapan Taleban sözcüsüyse, çok sayıda şehrin kendi denetimlerine geçmesini halkın kendilerini memnuniyetle karşılamasından kaynaklandığını söyledi.

