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Taleban Kandahar’da Protesto Edildi

14.09.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan’ın Kandahar kentinde binlerce kişi Salı günü Taleban’ı protesto etmek için sokaklara çıktı

Taleban Kandahar’da Protesto Edildi

Afganistan’ın Kandahar kentinde binlerce kişi Salı günü Taleban’ı protesto etmek için sokaklara çıktı. Reuters haber ajansının eski hükümet yetkililerine ve yerel televizyon görüntülerine dayanarak verdiği habere göre protestonun nedeni bir ordu lojmanının tahliye edilmesi.

Reuters haber ajansına göre 3 bin kişinin lojmanı terk etmesinin istenmesinin ardından kalabalık gösterici grubu Kandahar’da valilik konutu önünde toplandı.

Yerel basında çıkan görüntüler, protestocuların bir yolu kapattığını gösterdi.

Söz konusu lojmanda ağırlıklı olarak emekli ordu generallerinin ve diğer Afgan güvenlik güçlerinin ailelerinin ikamet ettiği belirtiliyor.

Reuters’a göre bölgede yaklaşık 30 yıldır yaşayan ailelere konutları terk etmeleri için yalnızca üç gün süre tanındı.

Taleban sözcüsü ise konuyla ilgili yorum talebine henüz yanıt vermedi.

Afganistan’da Taleban’a karşı kitlesel gösteriler, ölümle sonuçlanan çatışmalara yol açıyor. Ancak Salı günkü gösteriyle ilgili şiddet haberleri basına yansımadı.

Taleban, ABD ve NATO askerlerinin ülkeden ayrılmaya başlamasıyla hızla vilayet başkentlerini ve son olarak da 15 Ağustos’ta Kabil’i ele geçirmişti. Taleban, kadınların çalışmasına ve eğitim almasına izin vereceğini, siyasi muhalifler içinse af çıkartacağını söylemiş, ancak bu açıklamalar, grubun katı İslami bir yönetim uygulayacağına dair kaygıları gidermeye yetmemişti. Taleban polisi bu süreçte gazetecileri dövmüş, kadın protestolarını şiddetle bastırmış ve tamamı erkek vekillerden oluşan bir hükümet kurmuştu.

Birleşmiş Milletler, Cuma günü yaptığı açıklamada, Taleban’ın barış yanlısı gösterilere gittikçe daha fazla şiddetle yanıt verdiği eleştirisinde bulundu.

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