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Taleban Kaybettiği Üç Bölgeyi Geri Aldı

23.08.2021 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taleban geçen hafta yerel güçlere kaybettiği üç bölgede, yeniden denetimi ele geçirdiğini açıkladı. Pule Hisar, Deh Salah ve Andarab adlı üç ilçede yönetimin yeniden Taleban’da olduğu belirtiliyor

Taleban Kaybettiği Üç Bölgeyi Geri Aldı

Taleban geçen hafta yerel güçlere kaybettiği üç bölgede, yeniden denetimi ele geçirdiğini açıkladı. Pule Hisar, Deh Salah ve Andarab adlı üç ilçede yönetimin yeniden Taleban’da olduğu belirtiliyor.

Taleban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, örgütün bu üç ilçede denetimi yeniden ele aldığını duyurdu. Mücahid, açıklamasında, buraların “şeytanla işbirliği yapan düşmanlardan” kurtarıldığı ifadelerini kullandı.

Mücahid açıklamasında, Taleban’ın denetimine hiçbir zaman girmemiş ve hali hazırda direniş çağrısı yapan Pençşir’e de atıfta bulundu. Mücahid, Pençşir’le ilgili durumun barış içerisinde çözülmesinden yana olduklarını dile getirdi.

Pençşir’de Sovyetler Birliği’ne karşı direnişin sembol isimlerinden biri olan Ahmet Şah Mesud’un oğlu, Ahmed Mesud direnişi örgütlüyor. Mesud, Taleban’a karşı direnmeye devam edeceklerini açıklamış ve direniş çağrısında bulunmuştu.

Taleban’ın Pençşir civarına militanlarını nakletmeye başladığına dair haberler geliyor ancak bölgede şu an herhangi bir çatışma yok.

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