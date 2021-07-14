Taleban Kontrolündeki Alanları Genişletmeye Devam Ediyor

Afganistan’da ABD ve uluslararası güçlerin çekilme süreciyle birlikte Taleban ilerleyişini ve kontrol alanını genişletmeyi sürdürüyor. Son olarak, Pakistan’la Afganistan’ın güneyi arasındaki önemli bir ticaret yolunun da bulunduğu bölgede kontrolün Taleban’a geçtiği belirtildi.

Afgan hükümet yetkilileri henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmazken Taleban Sözcüsü Zabihullah Mücahid “Mücahitler Kandahar’da Wesh isimli önemli bir kasabada kontrolü ele geçirdiler” dedi.

Mücahid açıklamasında “Spin Boldak, Chaman ve Kandahar arasındaki bu önemli bölgenin alınmasıyla gümrük denetimi de mücahitlere geçti” dedi.

Resmi verilere göre Pakistan, İran ve Orta Asya ülkeleriyle Afganistan arasında hergün yaklaşık 900 kamyonluk bir ticaret hacmi söz konusu. Afganistan Ticaret Odası Başkanı Şefikullah Attai yaptığı açıklamada Taleban’ın son haftalarda gümrük noktaları İslam Kala, Turghundi, Şirkhan Bandar ve Ebu Nasır Farahi limanında kontrolü ele geçirdiğine dikkat çekti.

Taleban ele geçirdiği gümrük noktalarında yapılan vergi tahsilatlarını merkezi hükümete iletmiyor. Şu anda Taleban’ın gümrük noktalarından ciddi gelirler elde ettiği tahmin ediliyor.

