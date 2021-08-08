Taleban Kunduz’u Ele Geçirdi

Örgüt Afganistan’daki hızlı ilerleyişini sürdürüyor. Taleban, ülkenin kuzeyindeki en büyük ve en önemli kentlerinden biri olan Kunduz’u ele geçirdi. Görgü tanıkları örgütün bayrağının kent merkezinde dalgalandığını belirtiyor.

Kentte kargaşa olduğu yönünde haberler var. Bazı bina ve dükkanların yandığı belirtiliyor.

270 bin nüfuslu kent ülkenin mineral zengini kuzey eyaletlerine geçiş kapısı olarak biliniyor. Kent ayrıca başkent Kabil ve Tacikistan sınırına dahil diğer bazı önemli bölgelere de geçiş noktası üzerinde.

Kunduz’u kontrol etmek bölgedeki en önemli uyuşturucu rotalarından birini kontrol altına almak anlamına da geliyor.

Örgüt, 2015 ve 2016’da da kenti ele geçirmiş fakat uzun süre kontrol altında tutamamıştı.

Kunduz’la birlikte 4 eyaletin başkenti Taleban’ın kontrolüne geçmiş oldu. Kunduz şu ana kadar örgütün en büyük kazanımı.

Kunduz’un ardından örgüt birkaç saat içinde Sar-e-Pul kentini de ele geçirdi.

Afgan yetkililer ise söz konusu kentlerde çatışmaların devam ettiğini kaydediyor.

Ülkede şiddet, Amerika dahil yabancı güçlerin çekilmelerini hızlandırmalarıyla artmış durumda.

Taleban militanları son haftalarda kazanımlarını önemli ölçüde arttırdı ve şimdilerde de kilit önemdeki kent ve kasabaları hedef alıyorlar.

Batıda Herat’ta da şiddetli çatışmalar devam ediyor. Güneyde Leşkergah ve Kandahar’da da çatışmalar sürüyor.

Binlerce kişi çatışmalar nedeniyle evlerinden oldu.

Afganistan’daki Amerika Büyükelçiliği Taleban’ın Afgan kentlerine yönelik şiddetini kınadı. Büyükelçilik açıklamasında gelişmelerin ülkenin insani krizini daha da kötü hale getireceği kaydedildi.

