HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Taleban Kunduz’u Ele Geçirdi

Taleban Kunduz’u Ele Geçirdi

08.08.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Örgüt Afganistan’daki hızlı ilerleyişini sürdürüyor. Taleban'ın, ülkenin kuzeyindeki en büyük ve en önemli kentlerinden biri olan Kunduz’u ele geçirdiği belirtiliyor. Görgü tanıkları örgütün bayrağının kent merkezinde dalgalandığını kaydediyor

Taleban Kunduz’u Ele Geçirdi

Örgüt Afganistan’daki hızlı ilerleyişini sürdürüyor. Taleban, ülkenin kuzeyindeki en büyük ve en önemli kentlerinden biri olan Kunduz’u ele geçirdi. Görgü tanıkları örgütün bayrağının kent merkezinde dalgalandığını belirtiyor.

Kentte kargaşa olduğu yönünde haberler var. Bazı bina ve dükkanların yandığı belirtiliyor.

270 bin nüfuslu kent ülkenin mineral zengini kuzey eyaletlerine geçiş kapısı olarak biliniyor. Kent ayrıca başkent Kabil ve Tacikistan sınırına dahil diğer bazı önemli bölgelere de geçiş noktası üzerinde.

Kunduz’u kontrol etmek bölgedeki en önemli uyuşturucu rotalarından birini kontrol altına almak anlamına da geliyor.

Örgüt, 2015 ve 2016’da da kenti ele geçirmiş fakat uzun süre kontrol altında tutamamıştı.

Kunduz’la birlikte 4 eyaletin başkenti Taleban’ın kontrolüne geçmiş oldu. Kunduz şu ana kadar örgütün en büyük kazanımı.

Kunduz’un ardından örgüt birkaç saat içinde Sar-e-Pul kentini de ele geçirdi.

Afgan yetkililer ise söz konusu kentlerde çatışmaların devam ettiğini kaydediyor.

Ülkede şiddet, Amerika dahil yabancı güçlerin çekilmelerini hızlandırmalarıyla artmış durumda.

Taleban militanları son haftalarda kazanımlarını önemli ölçüde arttırdı ve şimdilerde de kilit önemdeki kent ve kasabaları hedef alıyorlar.

Batıda Herat’ta da şiddetli çatışmalar devam ediyor. Güneyde Leşkergah ve Kandahar’da da çatışmalar sürüyor.

Binlerce kişi çatışmalar nedeniyle evlerinden oldu.

Afganistan’daki Amerika Büyükelçiliği Taleban’ın Afgan kentlerine yönelik şiddetini kınadı. Büyükelçilik açıklamasında gelişmelerin ülkenin insani krizini daha da kötü hale getireceği kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ne olduğu ve nereden geldiği bilinmiyor! Datça'da köpükler tatilcileri tedirgin ettiNe olduğu ve nereden geldiği bilinmiyor! Datça'da köpükler tatilcileri tedirgin etti
Herkesi hayran bırakıyor! Ender görülen müzik yeteneğine sahipHerkesi hayran bırakıyor! Ender görülen müzik yeteneğine sahip
Salgının başlangıcından bu yana ilkSalgının başlangıcından bu yana ilk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

7 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

7 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Sahilde tedirgin eden görüntü! Şezlonglara kadar geldi

Sahilde tedirgin eden görüntü! Şezlonglara kadar geldi

Mardin'de toz bulutu etkili oldu! Evlerin pencereleri kapatıldı

Mardin'de toz bulutu etkili oldu! Evlerin pencereleri kapatıldı

Afgan mültecilerin eğlendiği anlara isyan etti: Ülkemde istemiyoruz

Afgan mültecilerin eğlendiği anlara isyan etti: Ülkemde istemiyoruz

Skandal ortaya çıktı: Annesinin sevgilisiyle birlikte olmuş!

Skandal ortaya çıktı: Annesinin sevgilisiyle birlikte olmuş!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Erdoğan aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti

Erdoğan aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama

MEB'de devir teslim! Ziya Selçuk ve Mahmut Özer'den açıklamalar

MEB'de devir teslim! Ziya Selçuk ve Mahmut Özer'den açıklamalar

İstanbul'da yangın! Valilik'ten açıklama

İstanbul'da yangın! Valilik'ten açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.