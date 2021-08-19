Taleban Liderleri Kimler?

Taleban savaşçıları, ABD güçleri tarafından iktidardan indirildikten 20 yıl sonra kilit bölgeleri hızla ele geçirdi ve geçtiğimiz Pazar günü Afganistan'ın başkenti Kabil'e girdi. Peki Taleban'ın lider kadrosu kimlerden oluşuyor:

Mevlevi Heybetullah Ahundzade

Taleban'ın en üst rütbeli lideri olan Mevlevi Heybetullah Ahundzade, selefi Ahtar Mansur'un 2016 yılında ABD tarafından düzenlenen bir İHA saldırısında ölmesinden sonra bu göreve geldi. Taleban'ın Afganistan'da iktidar olduğu daha önceki dönemde kıdemli yargıç olarak görev yapan Ahundzade, ABD'nin 2001'de Afganistan'ı işgal etmesi üzerine Pakistan'a kaçtı. Kamuoyu önüne fazla çıkmayan Ahundzade'nin dışa dönük profili en çok dini bayramlar sırasında yayınladığı mesajlardan oluşuyor.

Molla Abdül Gani Baradar

Taleban'ın kurucularından biri olan Baradar, aynı zamanda örgütün siyasi işlerden sorumlu vekili. Baradar da 2001'de Pakistan'a kaçmış, 2010'da ABD Merkezi İstihbarat Dairesi'nin (CIA) ve Pakistan terörle mücadele güçlerinin ortak düzenlediği baskında Karaçi kentinde tutuklanmıştı.

Eski Başkan Donald Trump yönetimi 2018'de Taleban'la barış görüşmeleri yürütürken Pakistan'ı Baradar'ı serbest bırakması için ikna etmişti. Katar'ın başkenti Doha'daki görüşmeler sırasında Taleban'ın müzakere heyetinin başında olan Baradar, 2020 yılı Eylül ayında o dönemde ABD Dışişleri Bakanı olan Mike Pompeo'yla görüşmüştü.

Salı günü Kandahar'a uçan Baradar, böylelikle 20 yıl aradan sonra ilk kez Afganistan'a ayak bastı.

Molla Muhammed Yakub

Taleban'ın 2013'te ölen kurucusu Molla Ömer'in oğlu olan Molla Muhammed Yakub, örgütün askeri faaliyetlerini yönetiyor ve lider vekili olarak görev yapıyor.

Ahundzade, Yakub'u 2020 yılı Mayıs ayında bu göreve atamıştı. Yakub, daha önce Taleban'ın Afganistan'daki vilayetlerin yaklaşık yarısından sorumlu olan askeri komisyonunun başındaydı. Haziran ayında Birleşmiş Milletler'ın yayınladığı bir raporda Yakub ve bir diğer üst düzey lider olan Siracuddin Hakkani'nin ”barış görüşmelerini reddettiğini ve askeri çözüm yollarını tercih ettiğini” yazmıştı.

Siracuddin Hakkani

ABD tarafından 2012 yılında yabancı terör örgütleri listesine alınan militan örgüt Hakkani ağının başında olan Siracuddin Hakkani, Afganistan savaşı sırasında ABD liderliğindeki koalisyon güçlerine karşı en kanlı saldırıları düzenleyen bu ağın kurucusu olan Celaleddin Hakkani'nin oğlu. Siracuddin Hakkani aynı zamanda Taleban'ın lider vekilliğini de yürütüyor.

ABD Adalet Bakanlığı, Siracuddin Hakkani'nin yakalanmasıyla sonuçlanacak ihbar için 10 milyon dolarlık ödül sunuyor.

Mevlevi Abdül Hakim

Aşırılık yanlısı bir din adamı olan Hakim, Ahundzade'nin en yakın sırdaşlarından biri. Doha barış görüşmeleri sırasında Taleban müzakere heyetine liderlik yapan Hakim, örgütün Afganistan'da kontrolu altında tuttuğu bölgelerde uyguladığı yargı sisteminin de başında bulunuyor.

(Bu haberde kullanılan bazı veriler Associated Press, AFP ve Reuters haber ajanslarından alınmıştır.)

