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Taleban Militanlarını Öldüren Afgan Kız Ulusal Kahraman Oldu

23.07.2020 13:36 | Son Güncelleme

Afganistan'da evini basıp ailesini katleden Taleban militanlarını öldüren 15 yaşındaki Kamer Gül ülkede kahraman ilan edildi

Taleban Militanlarını Öldüren Afgan Kız Ulusal Kahraman Oldu

Afganistan’ın Ghor eyaletindeki Taywara bölgesinde evlerine saldırıp ailesini katleden iki Taleban militanını öldüren birini de yaralayan 15 yaşındaki kız güvenli bir yere götürüldü. Yetkililer 15 yaşındaki Kamar Gül’ün Feroz Koh’ta bir yere götürüldüğünü açıkladı.

Gül’ün ailesi evlerine baskın yapan Taleban militanları tarafından Afgan hükümetine destek verdikleri gerekçesiyle öldürüldü. Bunun üzerine babasının tüfeğini alan 15 yaşındaki Gül iki Taleban militanını vururken birini de yaraladı.

Ghor Valisi’nin ofisinde düzenlenen basin toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, “Kapıyı kırarak anne ve babamı dışarı çıkardılar ve onları gözümüzün önünde vurdular. Ben de babamın silahını aldım ve onlardan ikisini öldürdüm birini de yaraladım” dedi.

Kamer Gül, çevreden kendisine yardım gelene kadar erkek kardeşi Habibullah’la birlikte Taleban militanlarına karşı direnmeye devam ettiğini de anlattı.

Basın toplantısına katılan Amerika’nın Sesi muhabiri, kardeşlerin güvenli bir yere götürüldüğünü bir süre sonra Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani’yle de görüşmek üzere başkent Kabil’e gideceklerini belirtti.

Taleban tarafından yapılan açıklamadaysa iki üyelerinin bölgede yerel polisle girdikleri çatışmada öldükleri iddia edildi.

New York Times gazetesi Kamer Gül’ün öldürdüğü militanlardan birinin 15 yaşındaki kızın kocası olan Taleban militanı olduğunu öne sürdü.

Gül’ün Taleban militanlarını öldürmesi Afganistan’da kadınlar arasında bir kahramanlık hikayesine dönüştü. Çok sayıda kişi Kamer Gül’ün elinde AK-47 tüfeğini tuttuğu bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Ghor eyaleti Valisi Nur Muhammed Kohnaward da yaptığı açıklamada “Afgan hükümeti sizinle gurur duyuyor. Afgan kadınları sizin kahramanlığınız ve cesaretinizle gurur duyuyor” dedi.

Sivillere saldırılar sürüyor

Afgan sivil haklar savunucusu gruplara göre Taleban sık sık sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu Sözcüsü Zebihullah Farhang da Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada Mart ayından Nisan ayının ortasına kadar ülkede 83 sivilin öldürüldüğünü 119 kişinin de yaralandığını söyledi. Farhang, bu saldırıların yarısından Taleban’ın sorumlu olduğunu dile getirdi.

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