Taleban Militanlarını Öldüren Afgan Kız Ulusal Kahraman Oldu

Afganistan’ın Ghor eyaletindeki Taywara bölgesinde evlerine saldırıp ailesini katleden iki Taleban militanını öldüren birini de yaralayan 15 yaşındaki kız güvenli bir yere götürüldü. Yetkililer 15 yaşındaki Kamar Gül’ün Feroz Koh’ta bir yere götürüldüğünü açıkladı.

Gül’ün ailesi evlerine baskın yapan Taleban militanları tarafından Afgan hükümetine destek verdikleri gerekçesiyle öldürüldü. Bunun üzerine babasının tüfeğini alan 15 yaşındaki Gül iki Taleban militanını vururken birini de yaraladı.

Ghor Valisi’nin ofisinde düzenlenen basin toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, “Kapıyı kırarak anne ve babamı dışarı çıkardılar ve onları gözümüzün önünde vurdular. Ben de babamın silahını aldım ve onlardan ikisini öldürdüm birini de yaraladım” dedi.

Kamer Gül, çevreden kendisine yardım gelene kadar erkek kardeşi Habibullah’la birlikte Taleban militanlarına karşı direnmeye devam ettiğini de anlattı.

Basın toplantısına katılan Amerika’nın Sesi muhabiri, kardeşlerin güvenli bir yere götürüldüğünü bir süre sonra Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani’yle de görüşmek üzere başkent Kabil’e gideceklerini belirtti.