Taleban Molla Baradar'ın Öldürüldüğü İddiasını Yalanladı

Taleban, açıklanan geçici hükümette Başbakan Yardımcılığı görevini alan Molla Baradar’ın öldüğü iddialarını yalanladı. Baradar’ın bir silahlı çatışmada öldürüldüğü iddia ediliyordu.

Taleban Sözcüsü Suheyl Şahin, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Molla Baradar’ın öldüğü iddialarını yalanladı ve Baradar’ın bu iddianın yalan olduğunu söylediği bir ses kaydı yayınladığını söyledi.

Taleban ayrıca, Baradar’ın Kandahar şehrinde bir toplantıda çekilmiş görüntülerini de yayınladı ancak bu görüntülerin yeni olup olmadığı konusunda şüpheler bulunuyor.

Ülkede bir süredir konuşulan iddialarda, Baradar’ın Hakkani örgütü lideri Seraceddin Hakkani’yle tartıştığı ve Baradar ve yanındakilerle Hakkani’nin de bulunduğu grup arasında silahlı çatışma çıktığı belirtiliyor.

Baradar’ın Pazar günü başkent Kabil’de Katar Dışişleri Bakanı’nı ağırlayan heyette de yer almaması söylentilerin daha da artmasına neden oldu.

