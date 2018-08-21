‘Taleban Moskova’daki Çok Taraflı Görüşmelere Katılacak’

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Taleban’ın Moskova’da yapılacak Afganistan görüşmelerine katılmayı kabul ettiğini bildirdi.

Lavrov, Rusya’nın Taleban’ı 4 Eylül’de yapılacak Afganistan toplantısına davet ettiğini ve olumlu yanıt aldığını kaydetti. Lavrov, görüşmelerin yapıcı geçmesini umduğunu söyledi.

Lavrov, Rusya’nın Taleban’la temasının amacının Afganistan’daki Rus vatandaşlarının güvenliğini sağlamak ve Taleban’ı düşmanlıkları bir kenara bırakarak hükümetle diyaloğa girmeye teşvik etmek olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın Moskova Büyükelçisi Abdul Kayyum Koçay’ın Rusya’nın Taleban’ı IŞİD’e karşı savaşta kullanmak istediği sözlerini ise sert şekilde yalanladı. Bakanlık Afgan hükümetinin Kurban Bayramı için yaptığı ateşkes teklifinden de övgüyle söz etti. Açıklamada Taleban’ın teklifi reddetmesinden üzüntü duyulduğu belirtildi.

