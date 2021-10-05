Taleban Pasaport İşlemlerini Yeniden Başlatıyor

Afganistan'da Taleban’ın kontrolu ele geçirmesinin ardından durdurulan pasaport dağıtımı bugün yeniden başladı. Pasaport işlemlerinin geçen Ağustos’ta askıya alınması, çok sayıda kişinin ülkeden çıkmasını engellemişti.

Kabil Pasaport Bürosu Başkan Vekili Alim Gül Hakkani, gerekli belgelerler başvuranlara, önceki hükümet tarafından verilen belgelerle aynı belgeleri sağlayacaklarını söyledi. Süreç, ABD güçlerinin geri çekilmesinin ardından Taleban’ın iktidara dönmesinden önce bile yavaş ilerliyordu.

Hakkani, her gün 5 bin ile 6 bin pasaportun verileceğini, kadınların pasaport işlemlerini kadın çalışanların yapacağını bildirdi. Taleban yetkilisi Kabil’de düzenlediği basın toplantısında, "Hiçbir erkek çalışanın bir kadın üzerinde biyometrik veya diğer pasaport işlemlerini yapma hakkı yoktur" diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Kari Sayid Khosti ise 25 bin başvurunun son aşama olan ödemeye geldiğini yaklaşık 100 bin başvurunun ise sürecin erken aşamalarında beklemede olduğunu bildirdi.

‘‘Taleban 13 etnik Hazara’yı öldürdü’’

ABD askerlerinin ülkeden ayrılmasının ardından iktidarı ele geçiren Taleban’ın uygulamalarına yönelik eleştiriler ise devam ediyor. Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan bir soruşturmaya göre Taleban güçleri çoğu teslim olan Afgan askerleri olmak üzere 13 etnik Hazara’yı öldürdü.

Af Örgütü’ne göre saldırı Afganistan’ın merkezindeki Deykundi vilayetinin Kahor köyünde, Taleban’ın kontrolu ele geçirmesinden iki hafta sonra meydana geldi. Kurbanların 11’i Afgan güvenlik güçleri mensubu ve ikisi sivildi.

Af Örgütü'nün raporuna göre, Taleban 14 Ağustos'ta Deykundi vilayetinin kontrolunu ele geçirdi ve tahminen 34 eski Afgan ordusu mensubu Hıdır ilçesinde güvenli bir sığınak arayışına başladı. Devlete ait askeri teçhizat ve silahları yanlarında bulunduran askerler, Taleban'a teslim olmayı kabul etti.

‘‘Ölenler arasında 17 yaşında bir kız da var’’

Af Örgütü'nün raporuna göre, 30 Ağustos'ta yaklaşık 300 Taleban savaşçısından oluşan bir konvoy, eski Afgan hükümeti güvenlik güçlerinin bazılarının aile üyeleriyle birlikte kaldığı Dahani Kul köyü yakınlarına geldi. Güvenlik güçleri aileleriyle birlikte bölgeyi terk etmeye çalışırken, Taleban savaşçıları onlara yetişti ve kalabalığın üzerine ateş açarak Masuma adlı 17 yaşındaki bir kızı öldürdü. Bir asker karşılık vererek bir Taleban savaşçısını öldürdü ve bir diğerini yaraladı.

Rapora göre aileler kaçarken Taleban ateş açmaya devam etti ve iki eski ordu mensubunu öldürdü. Dokuz eski güvenlik görevlisinin teslim olmasının ardından Taleban onları yakındaki bir nehir havzasına götürdü ve burada infaz etti.

Uluslararası Af Örgütü olay sonrasında çekilen fotoğraflar ve videolarla olayın doğrulandığını bildirdi.

Hazaralar 36 milyon Afgan nüfusunun yaklaşık yüzde 9’unu oluşturuyor. Sünni Müslüman bir ülkede yaşayan Şii bir grup olduğu için Hazaralar Afganistan’da sık sık saldırıların hedefi oluyor.

Taleban yetkilileri iktidara gelmelerinin ardından uluslararası topluma ve Afganlar’a ülke yönetiminde 1990’lardaki sert yöntemleri kullanmayacakları mesajını veriyordu.

Uluslararası Af Örgütü Genel Başkanı Agnes Callamard, örgütün bulgularıyla ilgili yaptığı açıklamada ‘‘Bu soğuk kanlı cinayetler Taleban’ın önceki iktidarı sırasında ün kazanan korkunç istismarlarını sürdürmeye devam edeceğinin kanıtı’’ diye konuştu.

Uluslararası Af Örgütü Taleban’ın Deykundi vilayetindeki polis şefi Sadıkullah Abed’in cinayetleri reddettiğini ve vilayette yalnızca bir Taleban üyesinin bir saldırı sırasında yaralandığını bildirdi.

Taleban sözcüleri Zabihullah Mücahid ve Bilal Kerimi Associated Press haber ajansının konuyla ilgili yorum talebine yanıt vermedi.

IŞİD’in 11 üyesi Taleban baskınında tutuklandı

Öte yandan Taleban, IŞİD’in 11 üyesini tutukladıklarını bildirdi. IŞİD’in Doğu Nangarhar vilayetinde konuşlanan bir kolu, Afganistan'ın doğusunda ve başka yerlerde Taleban’ı hedef alan bir dizi saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Taleban Sözcüsü Bilal Kerimi Twitter’dan yaptığı açıklamada baskının Pazar gecesi Kabil’in Beşinci Polis Bölgesi’nde yapıldığını bildirdi. Baskın Kabil’in dışında bir camiye Pazar günü düzenlenen ve en az beş kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırının ardından geldi.

IŞİD hafta başında Taleban sözcüsü Zabihullah Mücahid’in annesinin cenazesinin düzenlendiği camiye yapılan saldırıyı üstlenmiş ve Taleban’ın önde gelen isimlerini hedef alan bir intihar eylemi düzenlediklerini bildirmişti.

Pazar günü meydana gelen bombalı saldırı Taleban’ın Afganistan’da kontrolu ele geçirmesi ve ABD askerlerinin ülkeden çekildiği 31 Ağustos’tan bu yana görülen en kanlı saldırı oldu. Grup daha önce 26 Ağustos’ta Kabil havaalanı dışında düzenlediği bombalı saldırıda 169 Afgan’ın ve 13 ABD askeri personelinin ölümüne yol açmıştı. Saldırı düzenlendiği sırada binlerce kişi havaalanının önünde toplanmış, Taleban rejiminden kaçmak ve ülkeden tahliye edilmek için bekliyordu.

