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Taleban Penşir'i De Ele Geçirdiğini İddia Ediyor

06.09.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taleban, bugüne dek hiç ele geçiremediği Penşir’de de denetimi ele geçirdiğini iddia etti. Bölgede bir süredir çatışmalar devam ediyordu. Sosyal medyaya yansıya görüntülerde Taleban üyelerinin bölge valiliği önünde çekilmiş fotoğrafları yer aldı

Taleban Penşir'i De Ele Geçirdiğini İddia Ediyor

Taleban, bugüne dek hiç ele geçiremediği Penşir’de de denetimi ele geçirdiğini iddia etti. Bölgede bir süredir çatışmalar devam ediyordu. Sosyal medyaya yansıya görüntülerde Taleban üyelerinin bölge valiliği önünde çekilmiş fotoğrafları yer aldı.

Penşir’de, Sovyet işgaline karşı direnişiyle tanınan Şah Mesud’un oğlu Ahmed Mesud’a bağlı güçlerden oluşan Afganistan Ulusal Direniş Cephesi, Taleban’a karşı savaşıyordu.

Taleban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Penşir, tamamiyle Afganistan İslam Emirliği’ne geçmiştir. Bu zaferle birlikte ülkemiz ve halkımız savaş girdabından çıkmış ve vatandaşlarımız ülkede barış ve özgürlük içerisinde mutlu bir yaşam süreceklerdir” ifadelerini kullandı.

Taleban sözcüsü, 1996-2001 yıllarında iktidarda oldukları dönemde de kendilerine teslim olmayan bölgede yaşayan ve etnik olarak farklı halka yönelik herhangi bir ayrımcılık ya da saldırı olamayacağını ifade etti. Mücahid “Onlar bizim kardeşlerimiz ve ülkenin refahı için birlikte çalışacağız”ifadelerini kullandı.

Ahmed Mesud’tansa şu ana kadar herhangi bir açıklama gelmedi. Afganistan Ulusal Direniş Cephesi, Dış İlişkiler Sorumlusu Ali Maysam Nazari’yse yaptığı açıklamada, Taleban’ın zafer ilanının doğru olmadığını bölgede çatışmaların halen sürdüğünü söyledi.

Nazari, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Direniş güçleri tüm stratejik noktalarda vadi boyunca çatışmalarını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

Taleban, zafer açıklamasından önce de bölgenin başkenti Bazarak’a ilerlediklerini ve çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdiklerini iddia etmişti.

Bölgede çatışmalar devam ederken bir süre önce açıklama yapan Ahmed Mesud, din adamlarının Taleban’la müzakere edilmesi önerisine sıcak baktığını dile getirmişti.

Öte yandan Afganistan Ulusal Direniş Cephesi Sözcüsü Fehim Daşti’nin de çatışmalarda hayatını kaybettiği açıklandı. Daşti, Şah Mesud’a 9 Eylül 2001 yılında düzenlenen suikast sırasında hayatta kalmayı başarmıştı.

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