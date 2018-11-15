Taleban Polis Kontrol Noktasına Saldırdı:En Az 30 Ölü

Associated Press Haber Ajansı’na başkent Kabil’de açıklamalarda bulunan Afgan milletvekili Samiullah Samim, olayda 30 polis memurunun öldüğünü, ölenlerin bölgesel ve ulusal görevliler olduğunu, hayatını kaybedenlerin arasında bölge polis şefi Abdul Jabhar’ın da olduğunu belirtti.

Bölgeden yetkililerin paylaştıkları bilgilere göre polis noktasına Taleban’ın düzenlediği saldırı gece yarısı saatlerinde başladı ve 4 saatten uzun sürdü.

Yetkililer hayatını kaybeden ve yaralananlara ilişkin net bir rakam vermeseler de bölgedeki kaynaklar olayda, en az 45 polisin öldüğü yada yaralandığını söylüyorlar.

Saldırı, Taleban güçlerinin son dönemde asker, güvenlik kuvvetleri ve hükümete ait binalara yönelik düzenlediği saldırıların son halkası oldu. Son yıllarda Afganistan’ın neredeyse yarısında kontrolü ele geçiren Taleban’dan, saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Taleban tarafından Afganistan’ın Ferah bölgesinde bir polis kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 30 polis memuru hayatını kaybetti. Açıklama Afgan yetkililer tarafından yapıldı.

Afganistan’dan Taleban’a karşı devam eden savaş sivil kayıpların da artmasına neden oluyor. Bu yılın başlarında yayınlanan bir Birleşmiş Milletler raporuna göre 2018 yılının ilk 6 ayı ,2009’dan bu yana ülkedeki en ölümcül dönem oldu. BM, bölgede 2009 yılından bu yana denetimler yapıyor.

Gazne bölgesinde devam eden çatışmalarda Afgan polisi, asker ve yerel silahlı güçlerden şu ana dek en az 100 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Afgan güvenlik güçleri ülkedeki 34 bölgeden 22’sinde Taleban güçleriyle çatışmaya devam ediyor.

Öte yandan Taleban’a karşı devam eden operasyonlar nedeniyle Gazne bölgesinde binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Operasyonlar bölgede iki haftadır devam ediyor. Bölgeyi terk edenler genelde Şii inancına mensup azınlık, Hazaralar.

Olayın ardından Taleban’a yönelik düzenlenen hava saldırısında 17 Taliban militanının öldürüldüğü açıklandı. Ancak hava saldırısına rağmen Taleban üyelerinin yanlarındaki cephane ve ağır silahlarla kaçmayı başardıkları ifade ediliyor.

Bağımsız Afganistan Analiz Ağı kurumu raporunda da 2018’in ilk 6 ayında, her gün ortalama 9 sivilin hayatını kaybettiği, bunlardan ikisinin de çocuk olduğu belirtiliyor.

Askeri uzman Javed Kohistani, hükümetin politikalarını eleştiriyor ve uzak bölgelerdeki polis kontrol noktalarında cephane, silah ve hatta gıda sıkıntısı yaşandığını söylüyor.

Kohistani’ye göre bir başka sorun da uzman generallerin yerlerine deneyimsiz genç kişilerin atanması. Bu da güvenlik güçlerini zayıflatan bir başka etken oluyor.

Kohistani, birçok bölgede güvenlik güçlerine eleman alımlarının son derece az olduğunu, normalde 400 ila 600 askerden oluşması gereken taburların bile en fazla 200 asker içerdiğini söylüyor.

Afganistan Savunma Bakanı General Tarık Şah Behrami özellikle Gazne ve Wardak bölgelerinde devam eden şiddet olayları nedeniyle yoğun eleştiri altında. Bakan, yaptığı son açıklamada sorunlar olduğunu kabul etti ve bölgeye askeri takviye yapılmakta olduğunu söyledi.

