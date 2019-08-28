Taleban Saldırısında 14 Güvenlik Görevlisi Öldü

Amerika ve Taleban yetkilileri ülkede 18 yıldır devam eden savaşı sona erdirmek adına görüşmeler yürütürken Taleban güçleri 14 güvenlik görevlisini öldürdü.

Hükümet yetkilileri Herat’ın batısında meydana gelen çatışmada, 14 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken sivil halktan da yaralananlar olduğunu söyledi.

Herat Polis Sözcüsü Abdul Ahad Velizade, Herat’ın Rubat-e-Sangi bölgesindeki güvenlik kontrol noktalarına Taleban güçleri tarafından saldırı düzenlendiğini belirtti. Velizade, “Olayda en az 9 kişi de yaralandı. Takviye güçlerin gelmesi üzerine Taleban militanları geri çekildi” dedi.

Taleban tarafından henüz saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Amerikalı yetkililer ve Taleban delegasyonu son olarak yapılan görüşmelerde anlaşmaya yakın olunduğu bilgisini vermişlerdir. Taleban, yabancı tüm askerlerin ülkeden çekilmesini Amerika’ysa, Afganistan’ın terör örgütlerinin sığınak noktasına haline gelmeyeceği konusunda güvence istiyor.

