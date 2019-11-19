Taleban Üç Üyesine Karşılık İki Rehineyi Serbest Bıraktı

Taleban, 2016 yılından bu yana rehin tuttuğu bir Amerikalı, bir Avustralyalı rehineyi, üç üst düzey Taleban üyesi karşılığında serbest bıraktı.
Kabil Amerikan Üniversitesi’de eğitmen olarak çalışan Amerikalı Kevin King ve Avustralyalı Timothy Weeks, okulun dışında kaçırılmıştı. Rehineler, Afganistan’ın Zabul vilayetinde serbest bırakıldı.
Amerikalı Kevin King’in ailesi yaptığı açıklamada, King’in Amerikalı yetkililerin yanında olduğunu ve eve dönmeden önce sağlık kontrollarının yapıldığını belirtti.
Timothy Weeks’in Avustralyalı yetkililerin yanında olup olmadığı konusunda bir bilgi paylaşılmadı.
İki rehinenin serbest bırakıldığı Zabul vilayetindeki Naw Bahar bölgesi geniş çapta Taleban kontrolu altında.
Amerikalı birliklere teslim edilen rehineler askeri helikopterle bölgeden transfer edildi.
İki rehine, üç Taleban üyesi tutuklunun serbest bırakılıp Katar’a gönderilmesinden saatler sonra serbest bırakıldı.
Tutuklu Taleban üyelerinden biri, Hakkani grubunun lideri Siraceddin Hakkani’nin kardeşi Anasa Hakkani. Serbest bırakılan diğer iki isim de Hacı Mali Han ve Abdül Raşid. Bu kişiler de yine Hakkani grubuyla ilişkili.
Belirtilenlere göre Taleban tutuklu üyelerinin Katar’a ulaştığına emin olmadan, Amerikalı ve Avustralyalı rehineleri serbest bırakmak istemedi.
Taleban’dan yapılan açıklamada, yapılan takasın iki taraf arasında güven oluşturma adına olumlu bir adım olduğunu ve barış sürecinde yararlı olabileceği belirtildi.
Afganistan Amerikan Üniversitesi de rehinelerin serbest bırakıldığını doğruladı.
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani geçen hafta rehineler karşılığında Taleban üyelerinin bırakılacağını açıklamıştı.
Taleban 2017’de kaçırdıktan birkaç ay sonra iki rehinenin yer aldığı bir video yayınlamıştı. 2017 yılının Ocak ayında yayınlanan bu videoda iki rehine oldukça solgun ve zayıf görünüyordu. Aynı yılın Haziran ayında yayınlanan bir başka videodaysa daha sağlıklı oldukları gözlemlenmişti.
Her ikisi de Taleban’ın kendilerine iyi davrandıklarını belirtmiş, hükümetlerinden serbest bırakılmaları için yardım çağrısında bulunmuşlardı.
Amerikalı birlikler iki rehine için kurtarma operasyonu yapmış ancak baskın yapılan yerde rehineleri bulamamıştı.
Yapılan bu takasın Amerika ve Taleban arasındaki görüşmelerin yeniden başlamasına yardım etmesi amaçlanıyor.
ABD Eylül ayında Taleban’la bir anlaşmaya yakın olduklarını açıklamış ancak Kabil’de art arda yaşanan patlama ve saldırılar görüşmelerin sonlanmasına yol açmıştı.
Anlaşma, Afgan hükümetiyle Taleban arasından doğrudan görüşmelerin başlamasını öngörüyordu.
Afganistan’dan yapılan açıklamaya göre, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien’a, ülkedeki şiddetin azalmasını ve kalıcı ateşkes istediklerini iletti.
İki rehinenin serbest bırakıldığı Zabul vilayetinin güney bölgeleri geniş bir şekilde Taleban kontrolu altında ve çoğu bölgesine Afgan hükümeti giremiyor.
Öte yandan Taleban’ın belirttiğine göre, Shahjoy, Shahmatzo ve Naw Bahar bölgelerinde resmi olmayan bir ateşkes başladı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum