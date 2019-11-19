Taleban Üç Üyesine Karşılık İki Rehineyi Serbest Bıraktı

Tutuklu Taleban üyelerinden biri, Hakkani grubunun lideri Siraceddin Hakkani’nin kardeşi Anasa Hakkani. Serbest bırakılan diğer iki isim de Hacı Mali Han ve Abdül Raşid. Bu kişiler de yine Hakkani grubuyla ilişkili.

Timothy Weeks’in Avustralyalı yetkililerin yanında olup olmadığı konusunda bir bilgi paylaşılmadı.

Amerikalı Kevin King’in ailesi yaptığı açıklamada, King’in Amerikalı yetkililerin yanında olduğunu ve eve dönmeden önce sağlık kontrollarının yapıldığını belirtti.

Kabil Amerikan Üniversitesi’de eğitmen olarak çalışan Amerikalı Kevin King ve Avustralyalı Timothy Weeks, okulun dışında kaçırılmıştı. Rehineler, Afganistan’ın Zabul vilayetinde serbest bırakıldı.

Taleban, 2016 yılından bu yana rehin tuttuğu bir Amerikalı, bir Avustralyalı rehineyi, üç üst düzey Taleban üyesi karşılığında serbest bıraktı.

Belirtilenlere göre Taleban tutuklu üyelerinin Katar’a ulaştığına emin olmadan, Amerikalı ve Avustralyalı rehineleri serbest bırakmak istemedi.

Taleban’dan yapılan açıklamada, yapılan takasın iki taraf arasında güven oluşturma adına olumlu bir adım olduğunu ve barış sürecinde yararlı olabileceği belirtildi.

Afganistan Amerikan Üniversitesi de rehinelerin serbest bırakıldığını doğruladı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani geçen hafta rehineler karşılığında Taleban üyelerinin bırakılacağını açıklamıştı.

Taleban 2017’de kaçırdıktan birkaç ay sonra iki rehinenin yer aldığı bir video yayınlamıştı. 2017 yılının Ocak ayında yayınlanan bu videoda iki rehine oldukça solgun ve zayıf görünüyordu. Aynı yılın Haziran ayında yayınlanan bir başka videodaysa daha sağlıklı oldukları gözlemlenmişti.

Her ikisi de Taleban’ın kendilerine iyi davrandıklarını belirtmiş, hükümetlerinden serbest bırakılmaları için yardım çağrısında bulunmuşlardı.

Amerikalı birlikler iki rehine için kurtarma operasyonu yapmış ancak baskın yapılan yerde rehineleri bulamamıştı.