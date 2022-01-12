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Taleban Uçak ve Helikopterleri Geri İstiyor

12.01.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan’da yönetimdeki Taleban, Özbekistan ve Tacikistan’dan bu ülkelere giden hava kuvvetlerine ait uçak ve helikopterlerin geri gönderilmesini istedi. Söz konusu araçlar kaçan pilotlar tarafından kullanılmıştı

Afganistan’da yönetimdeki Taleban, Özbekistan ve Tacikistan’dan, bu ülkelere giden hava kuvvetlerine ait uçak ve helikopterlerin geri gönderilmesini istedi. Söz konusu hava araçları, Taleban’ın Ağustos ayında Kabil’i teslim almasıyla birlikte ülkeden kaçan kişiler ve pilotlar tarafından kullanılmıştı.

Kabil’de düzenlenen Afganistan Hava Kuvvetleri’ne ait törende konuşan Taleban yönetiminin Savunma Bakanı Muhammed Yakub, ülkesinin hava araçlarının diğer ülkeler tarafından alıkonulmasına ya da kullanılmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Yakub konuşmasında “Özbekistan ve Tacikistan’a, saygı içerisinde, sabrımızı test etmemeleri ve bizi karşı adımlar atmak zorunda bırakmamaları çağrısında bulunuyorum” dedi.

Taleban’ın Kabil’e girmesinden hemen önce ABD’nin eğitim verdiği çok sayıda pilotun, ailelerini de alarak Özbekistan’a kaçtıkları belirtiliyor. Pilotların kaçarken aralarında A-29 saldırı uçakları ve Kara Şahin helikopterlerinin de bulunduğu 40’tan fazla hava kuvvetlerine ait hava aracıyla gittikleri ifade ediliyor.

Özbek yetkililer, Eylül ayı başında askeri uçaklarla ülkeye kaçak şekilde gelen yüzlerce Afgan pilot ve ailesini sınırdışı ettiklerini açıklamıştı.

Bu çerçevede 450’den fazla Afganistan vatandaşının, Özbekistan’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki ABD üssüne götürüldükleri belirtiliyor.

Taleban’ın yönetimi ele geçirmesinden önce Afganistan’ın 164’ten fazla hava kuvvetlerine ait uçak ve helikopterinin bulunduğu, ancak hali hazırda bu hava araçlarından sadece 81’inin ülkede olduğu, diğerlerinin kaçan pilotlar tarafından farklı ülkelere götürüldüğü belirtiliyor.

Taleban yönetimi Savunma Bakanı Yakub, konuşmasında ülkeden kaçan pilot ve havacılık mühendislerine de ülkeye dönmeleri çağrısında bulundu. Yakub “Onlar yabancı ülkelerde itibar görmezler ama bizler burada onları onurlandıracağız” dedi.

Yakub’un bu sözleri ve çağrısına rağmen Afganistan’da son dönemde daha önce Afgan ordusunda çalışmış çok sayıda kişinin öldürüldüğü iddia ediliyor.

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