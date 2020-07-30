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Taleban ve Afgan Hükümeti Müzakerelere Yakın mı?

30.07.2020 22:03 | Son Güncelleme

Taleban, esir tuttuğu Afgan güvenlik güçlerinin kalanını da yakında serbest bırakacağını açıkladı. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin de bir gün önce yaptığı açıklama, Afganistan’da müzakerelerin yeniden başlamasının yakın olabileceği umudunu doğurmuştu

Taleban ve Afgan Hükümeti Müzakerelere Yakın mı?

Taleban, esir tuttuğu Afgan güvenlik güçlerinin kalanını da yakında serbest bırakacağını açıkladı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin de bir gün önce yaptığı açıklama, Afganistan’da müzakerelerin yeniden başlamasının yakın olabileceği umudunu doğurmuştu.

Taleban sözcülerinden Süheyl Şahin, Twitter’dan yaptığı açıklamada Kabil hükümetiyle bağlantılı mahkumların Kurban Bayramı öncesinde iyi niyet göstergesi olarak serbest bırakılacağı bildirildi. Böylece 1.000 mahkumun serbest bırakılması sürecinin tamamlanacağı kaydedildi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani de Taleban’ın kalan mahkumları serbest bırakma hamlesinin ardından, doğrudan müzakerelerin bir hafta gibi kısa süre içinde başlayabileceğini bildirmişti. Gani, Afganistan cezaevlerindeki 5.000 Taleban mahkumunun da serbest bırakılacağını söylemişti.

Taraflar ayrıca Kurban Bayramı boyunca üç günlük ateşkes ilan etti.

Çarşamba günü ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad Kabil’de üst düzey Afgan yetkililerle bir araya geldi ve son gelişmeleri değerlendirdi.

Afgan hükümetinin Taleban’la barış süreci için Mayıs ayında oluşturduğu Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah da, 3 günlük ateşkes kararını memnunlukla karşıladıklarını ve müzakerelerinin başlamasını, kalıcı ateşkesi ve şiddet olaylarının azalmasını sağlayacak mahkum takasının son aşamasına odaklandıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı ofisine göre Gani ve eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai’nin de katıldığı görüşmelerde ateşkesin Kurban Bayramı’ndan sonrasına uzatılması da görüşüldü.

Afganistan içi müzakerelerin başlaması için Mart ayından bu yana esir takasının tamamlanması bekleniyordu. Afgan hükümeti, Taleban’ın serbest bırakılmasını istediği 600 mahkumun ciddi suçlar işlediklerini içi serbest bırakılmalarına karşıydı. Taleban ise talep ettikleri 5.000 mahkumun tamamı bırakılmadan müzakere masasına oturmayı reddediyordu.

Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi sözcülerinden Faridom Khawzoon, VOA’ya yaptığı açıklamada tarafların sorunlarını çözdüklerini söyledi. 5.000 Taleban tutuklusunun serbest bırakılacağını kaydeden Khawzoon, Taleban’ın da 1.000 Afgan güvenlik yetkilisini serbest bırakacağını kaydetti.

Müzakerelerin yapılacağı yer olarak birçok ülkenin adı geçse de Corona virüsü salgını, planlamayı zorlaştırıyor.

Müzakerelerde Taleban siyasi heyeti, farklı fraksiyonları temsil eden Afgan temsilciler, aktivistler, kadınlar ve Afgan sivil toplumu yer alacak.

Müzakerelerin ilk turunun Katar’ın başkenti Doha’da yapılabileceği öngörülüyor. Taleban’ın uzun zamandır Doha’da siyasi bürosu mevcut. ABD Temsilcisi Halilzad ve ekibiyle bir buçuk yıl boyunca devam eden müzakereler de Doha’da sonuçlanmıştı.

Afgan hükümetinin elindeki 5.000 Taliban mahkumunu ve Taleban’ın 1.000 hükümet personeli ve güvenlik yetkilisini serbest bırakması kararına da 29 Şubat’ta imzalanan anlaşma uyarınca varılmıştı.

Anlaşmanın en kritik bölümüne göre mahkum takası, Kabil ile Taleban arasında başlayacak görüşmeler öncesinde tamamlanacaktı.

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