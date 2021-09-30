HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Taleban ve Çin’den ABD’ye Uyarı

Taleban ve Çin’den ABD’ye Uyarı

30.09.2021 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taleban ve Çin, ABD’ye Afganistan hava sahası üzerinde insansız hava aracı (İHA) uçurmayı sona erdirme çağrısı yaptı ve bu tür eylemlerin Afganistan’ın egemenliğine ve karşılıklı yapılan anlaşmaya aykırı olduğu uyarısında bulundu

Taleban ve Çin, ABD’ye Afganistan hava sahası üzerinde insansız hava aracı (İHA) uçurmayı sona erdirme çağrısı yaptı ve bu tür eylemlerin Afganistan’ın egemenliğine ve karşılıklı yapılan anlaşmaya aykırı olduğu uyarısında bulundu.

Taleban Çarşamba günü yaptığı açıklamaa, ‘‘Son dönemde ABD’nin uluslararası hakların, kanunların ve İslam Emirliği’ne (Taleban) Doha’da verdiği sözlerinin tümünü ihlal ettiğini görüyoruz. Taleban’ın hava sahası ABD İHA’ları tarafından işgal ediliyor’’ sözlerine yer verdi.

Taleban ‘‘ABD’nin Doha’da verdiği sözler’’ derken 2020 yılının Şubat ayında Washington’la yapılan ve ABD ile NATO güçlerinin ülkeden çekilmesinin yolunu açan anlaşmayı referans gösterdi.

‘‘Sonuçları kötü olur’’

Açıklamada ‘‘ABD başta olmak üzere diğer tüm ülkelere kötü sonuçlardan kaçınmak için Afganistan’a uluslararası haklara, kanunlara ve taahhütlerine uygun davranmaları çağrısı yapıyoruz’’ denildi.

Amerikalı yetkililerden Taleban’ın açıklamasıyla ilgili henüz yorum yapılmadı. Ancak açıklamanın Pentagon’un Washington’un ufuk ötesi terörle mücadele operasyonlarını yürütme yetkisini elinde tuttuğu şeklindeki açıklamalarının ardından geldiği sanılıyor.

Pentagon Basın Sözcüsü John Kirby, Cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada “Hava saldırılarıyla ilgili belirli angajman kurallarından bahsetmeden, şu anda hava sahasını boşaltma gerekliliği yok. Gelecekte terörle mücadele ufuk ötesi operasyonlarının böyle bir izne bağlı olmasını beklemiyoruz” demişti.

Çin de Çarşamba günü ABD’nin Afganistan’daki İHA operasyonlarına karşı çıktı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying Pekin’de düzenlediği basın toplantısında ABD’nin Afganistan’ın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı duyması gerektiğini söyledi.

"Daha da önemlisi, ABD, alışkanlık olarak keyfi askeri müdahaleyi ve kendi iradesini başkalarına dayatmayı bırakmalı ve insanları sefalet ve ıstıraba sürükleyecek trajedileri tekrarlamaktan kaçınmalı" dedi.

Taleban ABD liderliğindeki NATO güçlerinin Afganistan’dan çekilmesinin ardından Kabil’i Ağustos ayında ele geçirmiş, İslamcı grubun saldırıları karşısında batı destekli hükümet ve ordu düşmüştü.

Washington ise ülke dışında El Kaide ve IŞİD’in Afganistan’daki kolu olan IŞİD Horasan’dan gelecek terörle mücadele tehditlerini bertaraf etmek amacıyla hava saldırısı düzenlemek için ‘‘ufuk ötesi’’ yetkilerini kullanmaya devam edeceğini bildirmişti.

Taleban geçen hafta ABD’nin bu iki terörist grubun ülkede varlığını sürdürmesinden duyduğu kaygı karşısında ‘‘temelsiz propaganda’’ yorumunu yapmıştı. Son olarak IŞİD Horasan Afganistan’ın Nangarhar ve Kunar vilayetlerinde Taleban’a karşı bir dizi bombalı saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

IŞİD Horasan, 26 Ağustos’ta Kabil Havaalanı yakınında binlerce yabancı ülke vatandaşı ve Afgan’ın acil tahliye uçuşlarına binmek için uğraştığı sırada düzenlenen saldırıyı da üstlenmişti. Saldırıda aralarında 13 Amerikan ordu personeli 170’ten fazla kişi ölmüştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkutan görüntü: Her yerden kafatası ve kemikler çıkıyorKorkutan görüntü: Her yerden kafatası ve kemikler çıkıyor
Dünya, kendini arama çalışmalarına katılan Beyhan Mutlu'yu konuşuyorDünya, kendini arama çalışmalarına katılan Beyhan Mutlu'yu konuşuyor
Kaçırıldıktan sonra tecavüz edilip öldürülmüştü! Polis hakkında karar verildiKaçırıldıktan sonra tecavüz edilip öldürülmüştü! Polis hakkında karar verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den İYİ Parti'ye transfer! Erdoğan'a çok yakındı

AK Parti'den İYİ Parti'ye transfer! Erdoğan'a çok yakındı

Gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı, 1 kuruşluk borç başına bela oldu

Gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı, 1 kuruşluk borç başına bela oldu

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

Küçük esnafa müjde! Vergi kaldırılıyor

Küçük esnafa müjde! Vergi kaldırılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'başkanlık sistemi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'başkanlık sistemi' açıklaması

Korkunç gerçek! Eşi ve çocuklarını boğarak öldürmüş

Korkunç gerçek! Eşi ve çocuklarını boğarak öldürmüş

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Tartıştığı esnafı 12'nci kattan attı, mahkemede gözyaşı döktü

Tartıştığı esnafı 12'nci kattan attı, mahkemede gözyaşı döktü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yoğun bakımda tüyler ürperten görüntü! "Kaybediyoruz"

Yoğun bakımda tüyler ürperten görüntü! "Kaybediyoruz"

4 kişinin yaralandığı takı kavgasında doktor çift boşanıyor

4 kişinin yaralandığı takı kavgasında doktor çift boşanıyor

99 bin TL maaş! Sosyal medyayı karıştıran ilan

99 bin TL maaş! Sosyal medyayı karıştıran ilan

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.