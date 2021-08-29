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“Taleban Yabancılara ve Afganlara İzin Verecek”

29.08.2021 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralarında Amerika ve İngiltere’nin de olduğu bazı Batılı devletler Taleban’ın yabancı ülke vatandaşlarıyla bir başka ülkeye gitme izni olan Afganlar’ın seyahat etmesine izin vereceğini belirtti. Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan da Kabil'de güvenli bölge kurulması önerisi geldi

“Taleban Yabancılara ve Afganlara İzin Verecek”

Aralarında Amerika ve İngiltere’nin de olduğu bazı Batılı devletler Taleban’ın yabancı ülke vatandaşlarıyla bir başka ülkeye gitme izni olan Afganlar’ın seyahat etmesine izin vereceğini kaydetti.

Söz konusu ülkeler arasında Amerika ve İngiltere’nin dışında Avustralya, Fransa, Japonya, İspanya ve diğer birçok ülke bulunuyor.

Ülkeler tarafından yapılan ortak açıklamada, Taleban’dan bütün yabancı vatandaşlarla ülkelerden gerekli izinleri almış Afganlar’ın güvenli ve düzenli şekilde ülke dışına çıkabilmeleriyle ilgili olarak izin vereceği konusunda güvenceler alındığı kaydedildi.

Fransa ve Ingiltere'den güvenli bölge önerisi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesiyle İngiltere’nin Birleşmiş Milletler’e Kabil’de güvenli bölge kurulması önerisinde bulunacağını açıkladı

Macron, öneriyi Birleşmiş Milletler’in acil toplantısında sunacaklarını kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı bu açıklamayı Le Journal du Dimanche gazetesine yaptı.

Macron, karar tasarısının amacının Birleşmiş Milletler kontrolünde Kabil’de güvenli bir bölge oluşturmak olduğunu vurguladı. Macron, bunun insani operasyonların devamına olanak sağlayacağını belirtti.

Macron, karar tasarısına destek sağlanacağından umutlu olduğunu kaydetti ve “insani operasyonların güvenli şekilde sağlanmasına karşı çıkabilecek görmüyorum” ifadelerini kullandı.

Birlemiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Afganistan’la ilgili olarak İngiltere, Fransa, Amerika, Çin ve Rusya temsilcileriyle görüşmeler yapıyor.

5 ülke Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde veto hakkına sahip.

Macron daha önce Fransa’nın Taleban’la Afganistan’daki insasi durum ve daha fazla insanın tahliyesiyle ilgili görüşmeler yaptığını açıklamıştı.

Amerika Salı gününe kadar bütün askerlerini Kabil’den tahliye etmeyi planlıyor. Fransa ise Kabil havaalanından tahliyeleri bitirmişti.

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