Taleban Yöneticisi: "Kadınlar Hükümette Yer Alabilmeli"

Afganistan’da denetimi ele geçiren Taleban, ülke genelinde af ilan etti. Taleban ayrıca kurulacak yönetimde kadınların da yer almasını istediklerini açıkladı.

Afganistan’da denetimi ele geçirmesinin ardından ılımlı mesajlar veren Taleban, yeni yönetimde kadınların da yer alması çağrısında bulundu. Ancak örgütün ülkeyi idare ettiği 1996 ve 2001 yılları arasındaki dönemi hatırlayanlar bu ılımlı mesajlara temkinli yaklaşıyorlar.

Halk, ülkede meydanlarda yapılan idamları, insanların elleri ve kollarınn ceza olarak kesilmesini ve kadınların taşlanarak öldürüldüğü dönemleri hatırlıyor. Taleban, Kabil’de denetimi ele aldıktan sonra şehrin sakin olduğu ve herhangi bir olayın yaşanmadığı haber veriliyor.

Taleban’ın kültürel işlerden sorumlu komisyonu üyesi Enamullah Samangani, yaptığı açıklamada kadınların mağdur olmasını istemediklerini söyledi. Samangani “Şeriat hükümleri çerçevesinde kadınlar da hükümet yapısı içerisinde yer almalılar” dedi. Ancak Samangani, kadınların yapı içerisinde nasıl yer alacaklarına dair bir detay paylaşmadı.

Benzer şekilde af konusunda da tam bir netlik yok. İlan edilen affın kimleri kapsadığı henüz net olarak bilinmiyor.

Taleban yöneticileri mevcut kaygıların aksine ülkedeki yabancılarla çalışanlara yönelik bir intikam eylemine girişilmeyeceğini açıkladılar. Ancak buna karşın bu kişilerin kimler olduğuna dair Taleban üyeleri tarafından listeler oluşturulduğu iddia ediliyor.

Ülkede yayın yapan Tolo televizyon kanalında da bir kadın sunucunun bir Taleban yetkilisiyle röportaj yaptığı görüldü. Başkent Kabil’de bir grup kadının da biraraya gelerek ellerinde “Kadınları dışlamayın” yazan pankartlarla gösteri yaptıkları belirtiliyor.

Öte yandan Uluslararası Kızılhaç Örgütü, Afganistan genelinde geride bıraktığımız günlerde Taleban militanlarıyla yaşanan çatışmalarda binlerce kişinin yaralandığını açıkladı. Bu kişilere yardım çalışanları ve sağlık görevlileri tarafından müdahale edildiği belirtiliyor.

