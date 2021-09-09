Taleban’dan 2 Afgan Gazeteciye İşkence

Kabil'de kadınların protestosunu izledikten sonra Taleban tarafından gözaltına alınan iki Afgan gazeteci; Taki Daryabi ve Nimet Naci’nin polis nezaretinde darp edildiği bildirildi.

Etilaat Roz gazetesinin kurucusu ve yazı işleri müdürü Zaki Daryabi, birinin sırtında ve bacaklarında, diğerinin omzunda ve kolunda kırbaç izleri bulunan iki erkek gazetecinin görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Reuters tarafından doğrulanan resimlerde her iki gazetecinin de yüzlerinde yaralar ve kesikler görülüyor.

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen ancak 7 Eylül Salı günü açıklanan yeni hükümette bakanlık görevine atanan bir Taleban üyesi, gazetecilere yönelik herhangi saldırı iddiasının soruşturulacağını söyledi.

Afganistan’da son 20 yılda çoğu Batılı bağışçılar tarafından finanse edilen bağımsız bir basının geliştiğine dikkat çeken Daryabi gazetecilere kötü muamelenin, Afgan medyasına yönelik tüyler ürpertici bir mesaj gönderdiğini söyledi.

Daryabi, olaydan bir gün sonra, 9 Eylül Perşembe günü Reuters'e verdiği demeçte, "Beş meslektaşımız 4 saatten fazla bir süre gözaltı merkezinde tutuldu ve bu dört saat boyunca iki meslektaşımız vahşice dövüldü ve işkence gördü" dedi.

Yaralı gazeteciler tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Taleban, medyanın çalışmasına izin vereceği ve insan haklarına saygı duyacağı sözü vermiş olsa da, iktidara geldiklerinden bu yana yaşanan istismar olayları bazı Afganlar arasında şüphe uyandırdı.

Taleban en son 1996-2001 yılları arasında ülkeyi yönettiğinde bağımsız bir medya yoktu ve internet henüz çok yeniydi.

Taleban'ın iktidara gelmesinden bu yana birkaç gazeteci saldırılardan şikayet etti ve bazı kadınlar medya sektöründe çalışmalarına izin verilmediğini açıkladı.

