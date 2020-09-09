Taleban’dan Beklenmedik Saldırı

Bir görgü tanığına göre de bölgede yaşayanlar Taleban’a karşı silahlarıyla güvenlik güçlerinin yardımına koştu.

Vilayet yöneticileri, Taleban militanlarının Afşar bölgesindeki Afgan güvenlik güçlerine ait bazı ileri karakolları ele geçirdiğini söyledi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan bölge yetkilisi Mohammad Sohrab, yaklaşık 60 militanın da Nuristan vilayetine geldiğini söyledi. Sohrab, Taleban’ı bazı köylüleri rehin alarak bir camide zorla alıkoymakla suçladı.

20 yıldır çatışmaların dinmediği Afganistan’da ilk defa Pençşir vilayeti saldırıların hedefi oldu. Yetkililer, Taleban’ın bazı sivilleri kaçırdığını, bölge sakinlerinin Afgan güvenlik güçlerine yardım için silaha sarıldıklarını açıkladı.

Taleban saldırısı, Afganistan’ın önemli askeri ve siyasi figürlerinden, ‘’Pençşir Aslanı’’ lakaplı Ahmed Şah Mesud’un 19’uncu ölüm yıldönümünde düzenlendi.

Tacik kökenli olan Ahmed Şah Mesud, 1980’lerin başında Sovyet işgaline karşı başlatılan direnişin en önemli komutanlarından biri oldu; 1990’larda Afganistan’da nüfuzunu genişleten Peştun Talebanı’na karşı savaşan gerilla komutanı olarak nam saldı. ‘’Pençşir Aslanı’’, ABD’de 11 Eylül 2001’de düzenlenen terör saldırılarından sadece iki gün önce Tahkar Vadisi’nde kendisiyle röportaj yapmak isteyen Belçika pasaportlu ve Fas asıllı iki El Kaideli’nin intihar saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Pençşir’deki saldırı, Kabil hükümeti ile Taleban arasında gelecek günlerde başlaması beklenen Afganistan içi müzakereler öncesinde düzenlendi.

Ulusal Uzlaşma Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, bugün yaptığı açıklamada müzakerelerin yakında başlayacağını söylemişti.

Öte yandan Taleban’ın yeni sözcüsü Mohammad Naim, müzakere şartlarından biri olan hükümetin elindeki 5 bin mahkumun serbest bırakılması sürecinin henüz tamamlanmadığını bildirdi.

Twitter’dan bir mesaj paylaşan Taleban sözcüsü, ‘’Mahkumlarımızın hepsi serbest bırakıldığında, müzakere ekibimiz Afganistan içi görüşmelere hazır olacak’’ ifadelerini kullandı.

