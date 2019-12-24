Taleban’dan Güvenlik Noktasına Saldırı

Taleban Afganistan’ın kuzeyindeki Belh vilayetinde bir güvenlik noktasına saldırı düzenledi, Reuters haber ajansına göre en az 15 güvenlik gücü hayatını kaybetti. Afgan Savunma Bakanlığı ise ölü sayısının yedi olduğunu açıkladı.

ABD’nin 18 yıl önce Afganistan’a girerek Taleban rejimini devirmesinden bu yana Afgan güçleri en büyük kayıplarını veriyor.

Devletabad Bölge Valisi Muhammed Yusuf, bir düzine kadar Taleban üyesinin Afgan askerleri ve istihbarat görevlilerinin bulunduğu güvenlik noktasına saldırdığını ve 15 kişinin öldüğünü bildirdi.

Afgan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamadaysa yedi askerin öldüğü bildirildi. Ancak bakanlık Taleban’la mücadelede verilen kayıplarla ilgili her zaman net bilgi vermiyor.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen Taleban en az 20 güvenlik gücü üyesini öldüğünü, altısının yaralandığını ve dördünün esir alındığını iddia etti. Taleban da sık sık Afgan güçlerine yaşattığı kayıpların sayısını yüksek gösteriyor.

Bu yıl Afgan güvenlik güçlerinin verdiği kayıplar artarken hükümet Taleban’ın hedef seçtiği ıssız bölgelerde çok sayıda güvenlik noktasından çekildi.