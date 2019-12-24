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Taleban’dan Güvenlik Noktasına Saldırı

24.12.2019 16:29 | Son Güncelleme

Taleban Afganistan’ın kuzeyindeki Belh vilayetinde bir güvenlik noktasına saldırı düzenledi, Reuters haber ajansına göre en az 15 güvenlik gücü hayatını kaybetti. Afgan Savunma Bakanlığı ise ölü sayısının yedi olduğunu açıkladı

Taleban’dan Güvenlik Noktasına Saldırı

Taleban Afganistan’ın kuzeyindeki Belh vilayetinde bir güvenlik noktasına saldırı düzenledi, Reuters haber ajansına göre en az 15 güvenlik gücü hayatını kaybetti. Afgan Savunma Bakanlığı ise ölü sayısının yedi olduğunu açıkladı.

ABD’nin 18 yıl önce Afganistan’a girerek Taleban rejimini devirmesinden bu yana Afgan güçleri en büyük kayıplarını veriyor.

Devletabad Bölge Valisi Muhammed Yusuf, bir düzine kadar Taleban üyesinin Afgan askerleri ve istihbarat görevlilerinin bulunduğu güvenlik noktasına saldırdığını ve 15 kişinin öldüğünü bildirdi.

Afgan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamadaysa yedi askerin öldüğü bildirildi. Ancak bakanlık Taleban’la mücadelede verilen kayıplarla ilgili her zaman net bilgi vermiyor.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen Taleban en az 20 güvenlik gücü üyesini öldüğünü, altısının yaralandığını ve dördünün esir alındığını iddia etti. Taleban da sık sık Afgan güçlerine yaşattığı kayıpların sayısını yüksek gösteriyor.

Bu yıl Afgan güvenlik güçlerinin verdiği kayıplar artarken hükümet Taleban’ın hedef seçtiği ıssız bölgelerde çok sayıda güvenlik noktasından çekildi.

Kar yağışının bol olduğu kış aylarında dağlık alanlarda konuşlanan Taleban saldırılarını azaltsa da, baharda yeniden harekete geçiyor ve ülke genelinde hassas bölgelerdeki güvenlik noktalarını hedef alıyor.

Afganistan’da 2001’den bu yana on binlerce Afgan sivil ve güvenlik gücü üyesi ile 2 bin 400 ABD askeri personeli hayatını kaybetti.

Amerikalı bir üst düzey yetkili, geçen hafta üç ay aradan sonra Katar’da yeniden Taleban heyetiyle görüşmelere başladıklarını açıklamıştı. Ancak Taleban tarafından ABD askeri üssü yakınında düzenlenen saldırı nedeniyle görüşmelere ara verilmişti.

ABD Eylül ayında Taleban’la bir anlaşmaya yakın olduklarını açıklamış, ancak Kabil’de art arda yaşanan patlama ve saldırılar bu görüşmelerin de sonlanmasına yol açmıştı.

Taleban Batı’nın kuklası olarak gördüğü Afgan hükümetiyle görüşmeyi ise reddediyor.

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