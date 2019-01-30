HABER

Taleban’dan İlk ‘Uzlaşmacı’ Açıklama

30.01.2019 20:03 | Son Güncelleme

Taleban’ın sözcüsü ABD askerlerinin Afganistan’dan çıkmasının ardından örgütün diğer Afganlar’la birlikte hoşgörü içinde, kardeş gibi yaşamak istediğini söyledi

Taleban’dan İlk ‘Uzlaşmacı’ Açıklama

Taleban, Afganistan’da gelecekte kurulacak bir yönetimde gücün tek elde toplanması koşulunu gözetmeyeceklerini ve mevcut Afgan kurumlarıyla birlikte var olmanın yollarını arayacaklarını açıkladı.

Açıklama,Bu, Taleban tarafından şu ana kadar gelenyapılan en barışçı yaklaşım olarak değerlendirildi.

Açıklama ABD’nin Afganistan’da uzun süredir devam eden savaşı sona erdirmek için yürüttüğü müzakerelerin ardından geldi. ABD Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taleban’la barış görüşmelerinde bir çerçeve anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Afganistan’ın yarısında kontrol sahibi olan Taleban, neredeyse her gün Afgan güvenlik güçlerini ve hükümet yetkililerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Taleban’ın Katar’daki ofisinde çalışan sözcü Suhail Shahen, Associated Press (AP) haber ajansına yaptığı açıklamada ABD askerlerinin Afganistan’dan çıkmasının ardından Taleban’ın diğer Afganlar’la birlikte hoşgörü içinde, kardeş gibi yaşamak istediğini söyledi.

Shahen, “İşgalin sonunda Afganlar geçmişi unutmalı ve birbirlerine hoşgörü göstermeli, hayatlarını kardeşçe sürdürmeliler” dedi.

Sözcü ayrıca ABD ve Taleban’ın Afganistan’dan ABD askerlerinin çekilmesi için ortak teknik ekip oluşturacağını ve Afganistan’ın yeniden terör grupları için güvenli bölge olmasının önüne geçmeye çalışacaklarını kaydederek “Afganistan’dan yabancı güçlerin çıkması ortak bir sorumluluk” diye konuştu.

Taleban sözcüsü ABD ile görüşmelerin yeni turunun 25 Şubat’ta Doha’da yapılacağını da kaydetti.

Afgan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise Kabil hükümetinin bilgisi ve tam katılımı dışında hiçbir anlaşma yapılmayacağı konusunda Afgan halkına garanti verdi.

Geçen yıl Eylül ayında göreve gelen ABD’li temsilci Halilzad, Afganistan’da uzayan savaşı sona erdirmek, ABD askerlerini geri çekmek ve Washington’a 1 trilyona mal olan ABD’nin en uzun süreli askeri misyonunu sona erdirmekle görevlendirilmişti.

Halilzad’la yaşanan yoğun müzakerelerin ardından Taleban, Kabil’le doğrudan görüşmeyi reddetmiş ve Afgan hükümetinden “ABD’nin kuklası” diye söz etmişti.

Afgan Yüksek Barış Konseyi Başkan Yardımcısı Atta-ul Rahman Salim ise Kabil ile doğrudan görüşmeler olmadan barış anlaşmasının mümkün omadığını söyledi.

Salim “Taleban gerçekten barış sürecine katılmak istiyorsa bunun en iyi ve kolay yolu Afgan hükümetiyle doğrudan barış görüşmeleri yapması” diye konuştu.

Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık
Maduro Amerikan Halkına SeslendiMaduro Amerikan Halkına Seslendi
Sansür tartışması yaratan Sinema Kanunu yürürlükteSansür tartışması yaratan Sinema Kanunu yürürlükte
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kasımpaşa'dan flaş Diagne açıklaması!

Kasımpaşa'dan flaş Diagne açıklaması!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Brezilya'da baraj çöktü: En az 50 ölü, 300 kayıp

Brezilya'da baraj çöktü: En az 50 ölü, 300 kayıp

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

'Rıza Sarraf bana iki kez tecavüz etti!'

'Rıza Sarraf bana iki kez tecavüz etti!'

Çok sert yaptırımlar yolda! ABD oy birliğiyle kabul etti!

Çok sert yaptırımlar yolda! ABD oy birliğiyle kabul etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İsrail askerleri Filistinli 16 yaşındaki çocuğu sokak ortasında öldürdü

İsrail askerleri, 16 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü

Skandal teklif: Halk yalan makinesinden geçirilsin

Skandal teklif: Halk yalan makinesinden geçirilsin

Trump'tan Venezuela açıklaması

Trump'tan Venezuela açıklaması

Önce kendini başkan ilan etti sonra 'siyasi rüşvet' teklif etti

Önce kendini başkan ilan etti sonra 'siyasi rüşvet' teklif etti

ABD sansürsüz yayınladı! İşte ilk kez açıklanan UFO olayları

ABD sansürsüz yayınladı! İşte ilk kez açıklanan UFO olayları

Brezilya'daki baraj çökmesi kabileyi de vurdu!

Brezilya'daki baraj çökmesi kabileyi de vurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.