Taleban’dan İlk ‘Uzlaşmacı’ Açıklama

Taleban, Afganistan’da gelecekte kurulacak bir yönetimde gücün tek elde toplanması koşulunu gözetmeyeceklerini ve mevcut Afgan kurumlarıyla birlikte var olmanın yollarını arayacaklarını açıkladı.
Açıklama,Bu, Taleban tarafından şu ana kadar gelenyapılan en barışçı yaklaşım olarak değerlendirildi.
Açıklama ABD’nin Afganistan’da uzun süredir devam eden savaşı sona erdirmek için yürüttüğü müzakerelerin ardından geldi. ABD Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taleban’la barış görüşmelerinde bir çerçeve anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Afganistan’ın yarısında kontrol sahibi olan Taleban, neredeyse her gün Afgan güvenlik güçlerini ve hükümet yetkililerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Taleban’ın Katar’daki ofisinde çalışan sözcü Suhail Shahen, Associated Press (AP) haber ajansına yaptığı açıklamada ABD askerlerinin Afganistan’dan çıkmasının ardından Taleban’ın diğer Afganlar’la birlikte hoşgörü içinde, kardeş gibi yaşamak istediğini söyledi.
Shahen, “İşgalin sonunda Afganlar geçmişi unutmalı ve birbirlerine hoşgörü göstermeli, hayatlarını kardeşçe sürdürmeliler” dedi.
Sözcü ayrıca ABD ve Taleban’ın Afganistan’dan ABD askerlerinin çekilmesi için ortak teknik ekip oluşturacağını ve Afganistan’ın yeniden terör grupları için güvenli bölge olmasının önüne geçmeye çalışacaklarını kaydederek “Afganistan’dan yabancı güçlerin çıkması ortak bir sorumluluk” diye konuştu.
Taleban sözcüsü ABD ile görüşmelerin yeni turunun 25 Şubat’ta Doha’da yapılacağını da kaydetti.
Afgan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise Kabil hükümetinin bilgisi ve tam katılımı dışında hiçbir anlaşma yapılmayacağı konusunda Afgan halkına garanti verdi.
Geçen yıl Eylül ayında göreve gelen ABD’li temsilci Halilzad, Afganistan’da uzayan savaşı sona erdirmek, ABD askerlerini geri çekmek ve Washington’a 1 trilyona mal olan ABD’nin en uzun süreli askeri misyonunu sona erdirmekle görevlendirilmişti.
Halilzad’la yaşanan yoğun müzakerelerin ardından Taleban, Kabil’le doğrudan görüşmeyi reddetmiş ve Afgan hükümetinden “ABD’nin kuklası” diye söz etmişti.
Afgan Yüksek Barış Konseyi Başkan Yardımcısı Atta-ul Rahman Salim ise Kabil ile doğrudan görüşmeler olmadan barış anlaşmasının mümkün omadığını söyledi.
Salim “Taleban gerçekten barış sürecine katılmak istiyorsa bunun en iyi ve kolay yolu Afgan hükümetiyle doğrudan barış görüşmeleri yapması” diye konuştu.
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