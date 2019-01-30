Taleban’dan İlk ‘Uzlaşmacı’ Açıklama

Taleban, Afganistan’da gelecekte kurulacak bir yönetimde gücün tek elde toplanması koşulunu gözetmeyeceklerini ve mevcut Afgan kurumlarıyla birlikte var olmanın yollarını arayacaklarını açıkladı.

Açıklama,Bu, Taleban tarafından şu ana kadar gelenyapılan en barışçı yaklaşım olarak değerlendirildi.

Açıklama ABD’nin Afganistan’da uzun süredir devam eden savaşı sona erdirmek için yürüttüğü müzakerelerin ardından geldi. ABD Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taleban’la barış görüşmelerinde bir çerçeve anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Afganistan’ın yarısında kontrol sahibi olan Taleban, neredeyse her gün Afgan güvenlik güçlerini ve hükümet yetkililerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Taleban’ın Katar’daki ofisinde çalışan sözcü Suhail Shahen, Associated Press (AP) haber ajansına yaptığı açıklamada ABD askerlerinin Afganistan’dan çıkmasının ardından Taleban’ın diğer Afganlar’la birlikte hoşgörü içinde, kardeş gibi yaşamak istediğini söyledi.

Shahen, “İşgalin sonunda Afganlar geçmişi unutmalı ve birbirlerine hoşgörü göstermeli, hayatlarını kardeşçe sürdürmeliler” dedi.