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Taleban'dan İntihar Bombacılarının Ailelerine Yardım

20.10.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan’da Kabil’i işgalinin ardından yönetimi ele geçiren Taleban yönetimi, ülkede daha önce batılı güçlere karşı intihar bombacısı olarak kullanılan kişilerin ailelerine ödül verileceğini açıkladı

Afganistan’da Kabil’i işgalinin ardından yönetimi ele geçiren Taleban yönetimi, ülkede daha önce batılı güçlere karşı intihar bombacısı olarak kullanılan kişilerin ailelerine ödül verileceğini açıkladı. Açıklamayı kendisi de ABD tarafından terör suçlamasıyla arananlar listesinde bulunan İçişleri Bakanı Seraceddin Hakkani yaptı.

Hakkani, başkent Kabil’de 2018 yılında bir intihar saldırısına hedef olan Intercontinental Hotel’de, saldırıyı yapan kişinin ailesiyle biraraya geldi.

İçişleri Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hakkani’nin aile üyeleriyle yaptığı görüşmede, cihadı övdüğü ve hayatını kaybeden mücahidlerden şehitler olarak bahsettiği ve ailelere yardım yapılacağını söylediği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Kari Seyid Koşti’nin açıklamasına göre de Taleban yönetimi ülkedeki savaş sürecinde intihar bombacısı olan kişilerin ailelerine, kıyafet, 10 bin Afgani para yardımı ve arsa hediye edileceğini söyledi. 10 bin Afgani para ödülü yaklaşık 111 Amerikan doları yapıyor.

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