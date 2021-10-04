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Taleban’dan IŞİD’in Operasyon Merkezine Baskın

04.10.2021 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabil’in dışında Pazar günü bir camiye düzenlenen bombalı saldırının ardından Taleban, IŞİD mevzilerine baskın düzenledi. Cami saldırısında beş sivil hayatını kaybetmişti

Kabil’in dışında Pazar günü bir camiye düzenlenen bombalı saldırının ardından Taleban, IŞİD mevzilerine baskın düzenledi. Cami saldırısında beş sivil hayatını kaybetmişti. Saldırıyı üstlenen olmazken gözler, Taleban’ın Kabil’i almasının ardından saldırılarını arttıran IŞİD’e çevrilmişti. Taleban yetkilileri saldırının düzenlendiği camide Taleban sözcüsü Zabihullah Mücahid’in annesinin cenaze töreni için bulunuyordu.

Mücahid, Taleban güçlerinin Kabil’in kuzeyinde yer alan bir IŞİD operasyon merkezine baskın düzenlediklerini bildirdi. Kaç IŞİD militanının öldürüldüğü ya da Taleban’ın kayıp verip vermediği açıklamada yer almadı.

Pazar günü meydana gelen bombalı saldırı Taleban’ın Afganistan’da kontrolu ele geçirmesi ve ABD askerlerinin ülkeden çekildiği 31 Ağustos’tan bu yana görülen en kanlı saldırı oldu. Grup daha önce 26 Ağustos’ta Kabil havaalanı dışında düzenlediği bombalı saldırıda 169 Afgan’ın ve 13 ABD askeri personelinin ölümüne yol açmıştı. Saldırı düzenlendiği sırada binlerce kişi havaalanının önünde toplanmış, Taleban rejiminden kaçmak ve ülkeden tahliye edilmek için bekliyordu.

IŞİD Afganistan’da 2019’da ABD tarafından yürütülen yoğun bombardımanla zayıfladıktan sonra 2020’de yeniden ortaya çıkmıştı. IŞİD, 2020 yılında bir doğum hastanesine düzenlenen ve aralarında yeni doğan bebeklerin de olduğu 24 kişinin ölümüne neden olmuştu. Örgüt bu yıl da Afganistan’ın Şii ağırlıklı Daşti Barçi bölgesinde bir okula düzenlenen ve 80 kişinin ölümüne neden olan saldırıdan sorumlu tutulmuştu.

Pazar günkü bombalı saldırı, Taleban’ın Afganistan’ı yönetirken karşı karşıya kalacağı zorluklardan bazılarına işaret ediyor. Taleban, 20 yıllık direnişleri boyunca sık sık ABD destekli hükümet güçlerine saldırılar düzenlemişti. Şimdi ise ekonominin çökmenin eşiğinde olduğu bir dönemde, ABD destekli hükümete verilen devasa dış yardımlar olmadan, aynı yöntemleri kullanan rakip militanları kontrol altına almak zorunda.

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