Taleban'dan İstanbul Konferansı'na Katılma Şartları

Taleban örgütü, uzun zamandır merakla beklenen ve Türkiye'de yapılması planlanan konferansa katılmak için üç şart koştu. Üst düzey bir Taleban yetkilisinin VOA'e verdiği bilgilere göre bunlar; konferansın kısa sürmesi, kritik meseleler üzerinde karar almanın gündemde olmaması ve Taleban'ın alt düzey yetkililerden oluşan bir heyetle temsil edilmesi.

Adının açıklanmasını istemeyen Taleban yetkilisi, "Liderlerimiz, İstanbul'daki toplantının üç günden uzun sürmemesi gerektiği önerisinde bulundu" dedi.

Bir başka üst düzey Taleban lideri de VOA'e bu öneriyi doğruladı.

Birleşmiş Milletler, Türkiye ve Katar tarafından ortak düzenlenen konferans fikri ilk kez Nisan ayında, Başkan Joe Biden'ın Eylül ayına kadar yabancı askerlerin Afganistan'dan çekileceğini açıklamasından birkaç gün sonra ABD tarafından ortaya atılmıştı.

Konferans; Taleban, Afgan hükümeti ve bölgedeki ülkelerin Katar'ın başkenti Doha'da Taleban ve resmi Afgan hükümeti arasındaki barış görüşmelerine ivme kazandırmak amacıyla önerilen birkaç toplantıdan biri.