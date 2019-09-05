Taleban’dan Kabil’de Yeni Saldırı

ABD ve Taleban tarafından Afganistan için barışı getirecek bir anlaşma konusunda sonuca yaklaşıldığı yönünde açıklamaların yapıldığı sırada saldırılar da devam ediyor.

Pazartesi günü Kabil’de yabancı organizasyonların bulunduğu bölgeye düzenlenen 16 kişinin öldüğü, 100’den fazla kişinin yaralandığı saldırının ardından Perşembe günü de yine başkentte düzenlenen saldırıda bir ABD askeri hayatını kaybetti.

Taleban tarafından bombalı araçla düzenlenen intihar saldırısında ABD askerinin yanı sıra bir Romanya askeri ve en az 10 sivil yaşamını yitirdi. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nesret Rahimi, saldırıda 42 kişinin yaralandığını ve 12 aracın da tahrip olduğunu açıkladı.

Saldırı ABD Büyükelçiliği’nin de bulunduğu yoğun güvenlik önlemleri altındaki diplomatik misyonların yer aldığı bölgede meydana geldi. Bu hafta düzenlenen bu ikinci intihar saldırısı Afgan hükümetinin ABD-Taleban arasındaki anlaşmanın çok hızlı ilerliyor olabileceğine dair yaptığı uyarıları hatırlattı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, “Masum insanları öldüren bir grupla barış yapmanın anlamı yok” dedi.