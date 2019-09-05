Taleban’dan Kabil’de Yeni Saldırı

ABD ve Taleban tarafından Afganistan için barışı getirecek bir anlaşma konusunda sonuca yaklaşıldığı yönünde açıklamaların yapıldığı sırada saldırılar da devam ediyor.
Pazartesi günü Kabil’de yabancı organizasyonların bulunduğu bölgeye düzenlenen 16 kişinin öldüğü, 100’den fazla kişinin yaralandığı saldırının ardından Perşembe günü de yine başkentte düzenlenen saldırıda bir ABD askeri hayatını kaybetti.
Taleban tarafından bombalı araçla düzenlenen intihar saldırısında ABD askerinin yanı sıra bir Romanya askeri ve en az 10 sivil yaşamını yitirdi. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nesret Rahimi, saldırıda 42 kişinin yaralandığını ve 12 aracın da tahrip olduğunu açıkladı.
Saldırı ABD Büyükelçiliği’nin de bulunduğu yoğun güvenlik önlemleri altındaki diplomatik misyonların yer aldığı bölgede meydana geldi. Bu hafta düzenlenen bu ikinci intihar saldırısı Afgan hükümetinin ABD-Taleban arasındaki anlaşmanın çok hızlı ilerliyor olabileceğine dair yaptığı uyarıları hatırlattı.
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, “Masum insanları öldüren bir grupla barış yapmanın anlamı yok” dedi.
ABD’nin Afganistan Büyükelçisi John Bass saldırıyı kınadı. Bass Twitter’dan yaptığı açıklamada Taleban’a hitap etmekten kaçındı ancak “bu saldırıların sona ermesi için geç bile kalındı” ifadesini kullandı.
NATO’ya ait bir destek misyonundan yapılan açıklamadaysa iki askerin görevleri başında öldüğü belirtildi ancak bu askerlerin isimleri verilmedi.
Saldırıda hayatını kaybeden Amerikalı asker son iki haftada Afganistan’da ölen ikinci ABD askeri oldu.
ABD ve Taleban yetkililerinin Afganistan’da 18 yıldır süregelen savaşı sona erdirmek için anlaşma yapmak amacıyla yürütülen müzakerelerde ilerleme kaydedildiği açıklansa da bu durum Afganistan’da şiddetin sona ermesini sağlamadı.
ABD’nin Afganistan baş müzakerecisi Zalmay Halilzad bu hafta iki tarafın barış anlaşması için taslak çerçeve anlaşması hazırladıklarını bildirmişti. Anlaşmayla ABD askerlerinin anlaşmanın imzalanmasının ardından 135 gün içinde Afganistan’dan çekilmesi ve geride ABD’ye ait yalnızca beş askeri üs kalması öngörülüyor.
Afganistan’da farklı bölgelerdeki üslerde 14 bin ABD askeri görev yapıyor. 2014’ten itibaren bu askerlerin büyük kısmı sıcak çatışmaya girmiyor. Ülkede Afgan güvenlik güçlerine eğitim, danışmanlık ve destek veren 20 bin ABD askeri ve NATO güvenlik gücü bulunuyor.
Halilzad’ın Afgan ve NATO yetkilieriyle taslak anlaşma hakkında bilgi vermek için bir araya gelmesi bekleniyor. Anlaşmanın imzalanmadan önce Başkan Donald Trump tarafından da onaylanması gerekiyor.
Halilzad son olarak Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’ye tasarıyla ilgili bilgi verdi.
Taleban doğudaki Loghar vilayetinde de bir güvenlik toplantısını bomba yüklü araçla hedef aldı. Saldırıda dört sivil hayatını kaybetti. Ülkenin ana güvenlik dairesi Ulusal Güvenlik Müdürlüğü ise doğudaki Celalabad kentinde IŞİD’le bağlantılı dört kişinin öldürüldüğünü bildirdi.
Ancak vilayet yetkilileri ve bölge sakinleri bu kişilerin bazılarının IŞİD’le bağlantılı olduklarını yalanladı.
Gani, olayın ardından kurumun başkanı Mohammed Stanekzaiin’in istifasını kabul ettiğini belirtti.
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