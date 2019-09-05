HABER

Taleban’dan Kabil’de Yeni Saldırı

05.09.2019 18:45 | Son Güncelleme

ABD ve Taleban tarafından Afganistan için barışı getirecek bir anlaşma konusunda sonuca yaklaşıldığı yönünde açıklamaların yapıldığı sırada saldırılar da devam ediyor

Taleban’dan Kabil’de Yeni Saldırı

ABD ve Taleban tarafından Afganistan için barışı getirecek bir anlaşma konusunda sonuca yaklaşıldığı yönünde açıklamaların yapıldığı sırada saldırılar da devam ediyor.

Pazartesi günü Kabil’de yabancı organizasyonların bulunduğu bölgeye düzenlenen 16 kişinin öldüğü, 100’den fazla kişinin yaralandığı saldırının ardından Perşembe günü de yine başkentte düzenlenen saldırıda bir ABD askeri hayatını kaybetti.

Taleban tarafından bombalı araçla düzenlenen intihar saldırısında ABD askerinin yanı sıra bir Romanya askeri ve en az 10 sivil yaşamını yitirdi. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nesret Rahimi, saldırıda 42 kişinin yaralandığını ve 12 aracın da tahrip olduğunu açıkladı.

Saldırı ABD Büyükelçiliği’nin de bulunduğu yoğun güvenlik önlemleri altındaki diplomatik misyonların yer aldığı bölgede meydana geldi. Bu hafta düzenlenen bu ikinci intihar saldırısı Afgan hükümetinin ABD-Taleban arasındaki anlaşmanın çok hızlı ilerliyor olabileceğine dair yaptığı uyarıları hatırlattı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, “Masum insanları öldüren bir grupla barış yapmanın anlamı yok” dedi.

ABD’nin Afganistan Büyükelçisi John Bass saldırıyı kınadı. Bass Twitter’dan yaptığı açıklamada Taleban’a hitap etmekten kaçındı ancak “bu saldırıların sona ermesi için geç bile kalındı” ifadesini kullandı.

NATO’ya ait bir destek misyonundan yapılan açıklamadaysa iki askerin görevleri başında öldüğü belirtildi ancak bu askerlerin isimleri verilmedi.

Saldırıda hayatını kaybeden Amerikalı asker son iki haftada Afganistan’da ölen ikinci ABD askeri oldu.

ABD ve Taleban yetkililerinin Afganistan’da 18 yıldır süregelen savaşı sona erdirmek için anlaşma yapmak amacıyla yürütülen müzakerelerde ilerleme kaydedildiği açıklansa da bu durum Afganistan’da şiddetin sona ermesini sağlamadı.

ABD’nin Afganistan baş müzakerecisi Zalmay Halilzad bu hafta iki tarafın barış anlaşması için taslak çerçeve anlaşması hazırladıklarını bildirmişti. Anlaşmayla ABD askerlerinin anlaşmanın imzalanmasının ardından 135 gün içinde Afganistan’dan çekilmesi ve geride ABD’ye ait yalnızca beş askeri üs kalması öngörülüyor.

Afganistan’da farklı bölgelerdeki üslerde 14 bin ABD askeri görev yapıyor. 2014’ten itibaren bu askerlerin büyük kısmı sıcak çatışmaya girmiyor. Ülkede Afgan güvenlik güçlerine eğitim, danışmanlık ve destek veren 20 bin ABD askeri ve NATO güvenlik gücü bulunuyor.

Halilzad’ın Afgan ve NATO yetkilieriyle taslak anlaşma hakkında bilgi vermek için bir araya gelmesi bekleniyor. Anlaşmanın imzalanmadan önce Başkan Donald Trump tarafından da onaylanması gerekiyor.

Halilzad son olarak Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’ye tasarıyla ilgili bilgi verdi.

Taleban doğudaki Loghar vilayetinde de bir güvenlik toplantısını bomba yüklü araçla hedef aldı. Saldırıda dört sivil hayatını kaybetti. Ülkenin ana güvenlik dairesi Ulusal Güvenlik Müdürlüğü ise doğudaki Celalabad kentinde IŞİD’le bağlantılı dört kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

Ancak vilayet yetkilileri ve bölge sakinleri bu kişilerin bazılarının IŞİD’le bağlantılı olduklarını yalanladı.

Gani, olayın ardından kurumun başkanı Mohammed Stanekzaiin’in istifasını kabul ettiğini belirtti.

PARTNER Kadınlardan ilginç iddia: Üstsüz güneşlenmek... Kadınlardan ilginç iddia: Üstsüz güneşlenmek...
Muhammed Mursi'nin oğlu öldüMuhammed Mursi'nin oğlu öldü
Türkiye’ye casus yazılım satışına soruşturmaTürkiye’ye casus yazılım satışına soruşturma
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'de değişim sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'de değişim sinyali

Peş peşe gelen seçim çağrıları sonrası Feyzioğlu'ndan açıklama

Peş peşe gelen seçim çağrıları sonrası Feyzioğlu'ndan açıklama

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Podyumda elbisesi düşen modelin zor anları...

Podyumda elbisesi düşen modelin zor anları...

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kaldırımda vahşet!

Kaldırımda vahşet!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Gizemli patlamanın detayları belli oldu! Nükleer reaktör mü patladı?

Gizemli patlamanın detayları belli oldu! Nükleer reaktör mü patladı?

Kritik teslimat sonrası ABD'den flaş çağrı!

Kritik teslimat sonrası ABD'den flaş çağrı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: ABD'de sürpriz istifa

ABD'de sürpriz istifa

AB-Türkiye mutabakatı çökebilir uyarısı

AB-Türkiye mutabakatı çökebilir uyarısı

Yeni bir doğalgaz projesi: 21 milyar dolar değerinde ve Kuzey Kutbu'nda

Yeni bir doğalgaz projesi başlıyor!

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne provokatif eylem

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne provokatif eylem

Erdoğan: Güvenli bölge olmazsa kapıları açmak zorunda kalırız

Erdoğan: Güvenli bölge olmazsa kapıları açmak zorunda kalırız

İran tankerini teslim etmesi için kaptana milyonlarca dolar teklif edilmiş

O kaptana milyonlarca dolar teklif edilmiş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.