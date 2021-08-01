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Taleban’dan Kandahar Havaalanı’na Saldırı

01.08.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Örgüt, Kandahar Havaalanı’na roket saldırısı gerçekleştirirken, Taleban’la Afgan güçleri arasında çatışmalar özellikle Kandahar ve Helmand eyaletinde yoğunlaşmış durumda

Taleban’dan Kandahar Havaalanı’na Saldırı

Örgüt, Kandahar Havaalanı’na roket saldırısı gerçekleştirirken, Taleban’la Afgan güçleri arasında çatışmalar özellikle Kandahar ve Helmand eyaletinde yoğunlaştı.

Kandahar Havaalanı’na en az üç roket isabet ettiği belirtiliyor. Örgütten yapılan açıklamaya göre amaç Afgan hükümet güçleri tarafından yapılan hava saldırılarına engel olmak.

Taleban sözcüsü Zabiullah Mücahid, Kandahar Havaalanı’nın hedef alındığını kaydetti ve “düşman bize karşı düzenlediği hava saldırılarında merkez olarak kullanıyordu” dedi.

Yetkililer, roket saldırıları nedeniyle bütün uçuşların askıya alındığını ve pistin kısmen zarar gördüğünü belirtti. Bununla birlikte can kaybı ya da yaralanan olup olmadığıyla ilgili henüz bir bilgi yok.

Afgan yetkililere göre Taleban Kandahar’ı, diğer 5 eyalette etkin olabilmek için stratejik bir nokta olarak değerlendiriyor.

Afgan güçlerle Taleban arasında çatışmalar Kandahar ve komşu Helmand eyaletinde yoğunlaşmış durumda.

Yetkililer, Taleban’ın ülkenin batısındaki Herat kenti çevresinde stratejik binalardaki kontrolü ele geçirdiğini ve sivilleri evde kalmaya zorladığını kaydediyor.

Amerikan ve NATO güçlerinin ülkeden çekilmelerini hızlandırmalarıyla örgüt son haftalarda birçok bölgeyi ele geçirdi. Taleban’a göre ülkenin yarısından fazlası örgütün kontrolünde, İran ve Pakistan sınır geçiş bölgeleri de dahil.

Ülkedeki yabancı askerlerin 11 Eylül’e kadar Afganistan’dan çekilmeleri öngörülüyor. Kabil Havaalanı’nın korunmasıyla ilgili müzakereler ise Türkiye’yle Amerika arasında devam ediyor.

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