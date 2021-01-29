Taleban'dan Tehdit ve Biden’a Uyarı

Taleban, Cuma günü yaptığı açıklamada, 2020 yılı Şubat ayında Amerika'yla yaptıkları anlaşmada "işgalci" Amerikan askerlerine Afganistan'dan "güvenli bir çıkış yolu" sunma taahhüdünde bulunduklarını, anlaşmayı gözden geçirecek olan Biden yönetiminin Trump döneminde varılan koşullara uymasını beklediklerini söyledi. Taleban'ın barış müzakereci yardımcısı Şir Muhammed Abbas Stanikzay, bu açıklamayı, Taleban heyetinin Rus yetkililerle temaslarda bulunduğu Moskova ziyareti sırasında yaptı. Stanikzai, basın toplantısında, Taleban'ın "Amerika'da hukuki ve seçilmiş bir hükümetle" anlaşma imzaladığını, yeni ABD yönetiminin anlaşmayı yeniden değerlendirmesinin "kendi iç kararı" olduğunu, ancak bunun, Washington'un anlaşmadan çekildiği anlamına gelmeyeceği görüşünü savundu. Stanikzay, "Afganistan, tarihinde daha önce işgalci yabancı askerlere hiçbir zaman güvenli bir geçiş yolu sağlanmamıştır. Bu, Amerikalılar için iyi bir fırsat. Bu anlaşma uyarınca askerlere güvenli bir geçiş yolu sağlıyoruz. Anlaşmayı değerlendirdiklerinde aynı olumlu sonuca varmalarını umuyoruz" şeklinde konuştu.

Stanikzay ayrıca Taleban'ın Afganistan'daki Amerikan askerlerini öldürmeleri karşılığında Rusya tarafından ödüllendirilecekleri suçlamasının "tamamen yalan" olduğunu söyledi ve iddiayı reddetti. “ABD askerlerini öldürmek için ödül teklifine ihtiyacımız yok” Washington’la ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilme takvimi üzerinde karşılıklı anlaşmaya varıldığını ve Washington'un bu takvime sadık kalması gerektiğini söyleyen Stanikzay, "Amerikalılar'ın öldürülmesi için hiç kimsenin bizi ödüllendirmesine ihtiyacımız yok. İşgalci olanlar Amerikalılar. Amerikalılar'ı 2001'den bu yana zaten öldürüyoruz" dedi. Amerika'nın Sesi'nin Kabil'deki Amerikalı askeri yetkililerden görüş alma talebine henüz yanıt gelmedi. Anlaşmada neler var? ABD-Taleban anlaşması, tüm Amerikan askerleri ve NATO birliklerinin Mayıs ayına kadar Afganistan'ı terketmesini öngörüyor. Anlaşma uyarınca Taleban, terörle mücadele etme ve 20 yıldır devam eden savaşın kalıcı olarak sonlandırılması için Afgan rakipleriyle siyasi anlaşma müzakere etme garantisi veriyor.