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Taleban'dan Tehdit ve Biden’a Uyarı

29.01.2021 18:42 | Son Güncelleme:
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Taleban'dan Tehdit ve Biden’a Uyarı

Taleban liderlerinden Abbas Stanikzay, Biden yönetiminden Trump döneminde varılan koşullara uymasını beklediklerini söyledi, “Anlaşılan tarihten sonra çekilmezlerse birileri ödül versin ya da vermesin ABD askerlerini öldüreceğiz” dedi

Taleban, Cuma günü yaptığı açıklamada, 2020 yılı Şubat ayında Amerika'yla yaptıkları anlaşmada "işgalci" Amerikan askerlerine Afganistan'dan "güvenli bir çıkış yolu" sunma taahhüdünde bulunduklarını, anlaşmayı gözden geçirecek olan Biden yönetiminin Trump döneminde varılan koşullara uymasını beklediklerini söyledi.

Taleban'ın barış müzakereci yardımcısı Şir Muhammed Abbas Stanikzay, bu açıklamayı, Taleban heyetinin Rus yetkililerle temaslarda bulunduğu Moskova ziyareti sırasında yaptı.

Stanikzai, basın toplantısında, Taleban'ın "Amerika'da hukuki ve seçilmiş bir hükümetle" anlaşma imzaladığını, yeni ABD yönetiminin anlaşmayı yeniden değerlendirmesinin "kendi iç kararı" olduğunu, ancak bunun, Washington'un anlaşmadan çekildiği anlamına gelmeyeceği görüşünü savundu.

Stanikzay, "Afganistan, tarihinde daha önce işgalci yabancı askerlere hiçbir zaman güvenli bir geçiş yolu sağlanmamıştır. Bu, Amerikalılar için iyi bir fırsat. Bu anlaşma uyarınca askerlere güvenli bir geçiş yolu sağlıyoruz. Anlaşmayı değerlendirdiklerinde aynı olumlu sonuca varmalarını umuyoruz" şeklinde konuştu.

Stanikzay ayrıca Taleban'ın Afganistan'daki Amerikan askerlerini öldürmeleri karşılığında Rusya tarafından ödüllendirilecekleri suçlamasının "tamamen yalan" olduğunu söyledi ve iddiayı reddetti.

“ABD askerlerini öldürmek için ödül teklifine ihtiyacımız yok”

Washington’la ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilme takvimi üzerinde karşılıklı anlaşmaya varıldığını ve Washington'un bu takvime sadık kalması gerektiğini söyleyen Stanikzay, "Amerikalılar'ın öldürülmesi için hiç kimsenin bizi ödüllendirmesine ihtiyacımız yok. İşgalci olanlar Amerikalılar. Amerikalılar'ı 2001'den bu yana zaten öldürüyoruz" dedi.

Amerika'nın Sesi'nin Kabil'deki Amerikalı askeri yetkililerden görüş alma talebine henüz yanıt gelmedi.

Anlaşmada neler var?

ABD-Taleban anlaşması, tüm Amerikan askerleri ve NATO birliklerinin Mayıs ayına kadar Afganistan'ı terketmesini öngörüyor. Anlaşma uyarınca Taleban, terörle mücadele etme ve 20 yıldır devam eden savaşın kalıcı olarak sonlandırılması için Afgan rakipleriyle siyasi anlaşma müzakere etme garantisi veriyor.

Stanikzay, "ABD askerleri üzerinde anlaşılan tarihten sonra da Afganistan'da kalmaya devam ederse birileri ödül versin ya da vermesin onları da öldüreceğiz. Biz ödülümüzü Allah'tan alıyoruz. İşgalcilerle ödül olmadan savaşacağız" uyarısında bulundu.

Amerika'nın imzalanmasına ön ayak olduğu 29 Şubat tarihli anlaşma, Eylül ayında Taleban ve Afgan hükümeti arasında doğrudan görüşmelerin başlamasını sağlamış, ancak her iki tarafın birbirini diyaloğu ilerletme konusunda ciddi olmamakla suçlaması üzerine yavaşlamıştı.

Kabil hükümeti, görüşmelerin ilerlemesi için Taleban'ın ateşkes ilan etmesini talep ediyor. Taleban ise çatışmaları sonlandırması için önce siyasi uzlaşma sağlanması gerektiği konusunda ısrarcı.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Taleban terörü kınama taahhüdünü yerine getirmeden ve Afgan Ulusal Güvenlik Güçleri'ne yönelik saldırıları durdurmadan anlaşmada belirli bir yönde ilerleneceğini görmek çok zor, ama biz yine de buna sadık kalıyoruz" dedi.

Stanikzay ise Washington'u, ABD'nin kara listesinde yer alan Taleban liderlerinin listeden çıkarılması ve Afgan hapishanelerinde tutuklu tüm isyancıların serbest bırakılması konusunda anlaşmada yazılı takvime sadık kalmamakla suçladı.

Bu arada Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Başkan Biden’ın, barış sürecine ilişkin danışmalarda bulunmak üzere Kabil’e bir ekip göndereceğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki bugünkü basın toplantısında konuyla ilgili bir soru üzerine Ulusal Güvenlik ekibiyle bu hususta henüz bir görüşme yapmadığını ancak Başkan Biden’ın askerleri geri çekme taahhüdüne bağlı olduğunu söyledi.

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